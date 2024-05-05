BE:FIRST、2年連続「JAPAN JAM」出演で熱気溢れる＜セットリスト＞
【モデルプレス＝2024/05/05】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが5日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された「JAPAN JAM 2024」に2年連続で出演。会場を沸かせた。
【写真】BE:FIRST、熱気溢れる迫力パフォーマンス
3日に出演した「VIVA LA ROCK 2024」に引き続き、「Mainstream」「Masterplan」と序盤からアクセル全開なセットリストを披露。プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、熱気あふれる全10曲のパフォーマンスでオーディエンスを沸かせた。（modelpress編集部）
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Great Mistakes
9.Bye-Good-Bye
10.Boom Boom Back
【Not Sponsored 記事】
【写真】BE:FIRST、熱気溢れる迫力パフォーマンス
◆BE:FIRST、2年連続「JAPAN JAM」出演
3日に出演した「VIVA LA ROCK 2024」に引き続き、「Mainstream」「Masterplan」と序盤からアクセル全開なセットリストを披露。プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、熱気あふれる全10曲のパフォーマンスでオーディエンスを沸かせた。（modelpress編集部）
◆BE:FIRST「JAPAN JAM 2024」セットリスト
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Great Mistakes
9.Bye-Good-Bye
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