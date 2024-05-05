【NHKマイルC】ジャンタルマンタルが3歳マイル王に輝く！2着アスコリピチェーノ、3着ロジリオン



ジャンタルマンタルが優勝 (C)SANKEI

＜NHKマイルカップ（GI）3歳オープン（国際）牡・牝（指定）馬齢 コース：1,600メートル（芝・左）＞

3歳マイル王者決定戦 第29回NHKマイルCが5日（日）に東京競馬場で行われ、川田将雅騎乗の2番人気ジャンタルマンタル（牡3 黒鹿毛 栗東 高野友和厩舎 父Palace Malice）が優勝。タイムは1分32秒4（良）。

2歳王者が昨年の朝日杯フューチュリティS（GI・1,600m）以来となるGI2勝目を挙げた。

1番人気で昨年の2歳女王アスコリピチェーノが2馬身半差で2着。3着に10番人気のロジリオンが入った。

第29回NHKマイルC（GI）着順

5月5日（日）2回東京6日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 8-16 ジャンタルマンタル（牡3 川田将雅）2

2着 7-14 アスコリピチェーノ（牝3 C.ルメール）1

3着 3-6 ロジリオン（牡3 戸崎圭太）10

4着 6-12 ゴンバデカーブース（牡3 J.モレイラ）4

5着 2-4 イフェイオン（牝3 西村淳也）13

6着 4-7 チャンネルトンネル（牡3 岩田望来）12

7着 2-3 ディスペランツァ（牡3 鮫島克駿）6

8着 5-10 ウォーターリヒト（牡3、菅原明良）14

9着 8-18 アルセナール（牝3、横山武史）5

10着 4-8 エンヤラヴフェイス（牡3 菱田裕二）18

11着 8-17 ユキノロイヤル（牡3 石橋脩）17

12着 1-2 ノーブルロジャー（牡3 松山弘平）7

13着 1-1 ダノンマッキンリー（牡3 北村友一）8

14着 6-11 アレンジャー（牡3 横山和生）15

15着 7-15 マスクオールウィン（牝3 岩田康誠）16

16着 7-13 シュトラウス（牡3 北村宏司）9

17着 3-5 ボンドガール（牝3 武豊）3

18着 5-9 キャプテンシー（牡3 M.デムーロ）11

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。