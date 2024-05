SNS騒動続く人気女優ハン・ソヒ、懲りずにSNS発信。今度は…

女優ハン・ソヒが、SNSを通じて再び日常を公開した。

【写真】女優ハン・ソヒ、「タトゥーびっしり」上半身

ハン・ソヒは5月5日、自身のインスタグラムに数枚の写真を掲載した。

公開された写真にはハン・ソヒの自撮りが盛り込まれている。洗顔してすぐ出てきたような様子で、濡れた髪を垂らして顔にパックをする姿が撮られた写真だ。白いノースリーブを着て真っ白な肌を見せ、注目を集めた。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

そんなハン・ソヒは今年下半期、映画『大雪』(原題)の公開を控えている。

映画『大雪』は、江陵(カンルン)の芸術高等学校で出会った子役出身のスター、ソリ(演者ハン・ソヒ)と、女優志望生のスアン(演者ハン・ヘイン)が友情と愛の間の関係を築き、頼り、別れ、再びお互いを探しに出る物語を描いた作品だ。

そのほか、女優チョン・ジョンソとともに『プロジェクトY』(仮題)への出演も確定。同作は今年下半期のクランクインを目標にしている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。