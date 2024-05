次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Roselia(ロゼリア)が5日、全国ツアー『Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」』の北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)公演2日目を開催し、アンコールを含む14曲を届けた。本ツアーは、2016年のバンド始動当初からメンバー(相羽あいな/Vo、工藤晴香/Gt、中島由貴/Ba、櫻川めぐ/Dr、志崎樺音/Key)が目標の一つとして掲げていた「全国ツアー」が8年越しに実現した、念願の1stツアー。ドイツ語で合唱を意味する“chor”を掲げ、大阪を皮切りに北海道、愛知、福岡、東京をめぐる。

オープニングアクトには、『夢ノ結唱』プロジェクトから誕生した「ROSE」が登場。『夢ノ結唱』とは、バンドリ!に登場するキャラクターの歌声を深層学習などのAI技術で声質や癖、歌い方まで再現する人工歌唱ソフトを開発するプロジェクトで、「ROSE」はRoseliaのボーカル・湊 友希那(CV:相羽あいな)の歌声を高精度に表現している。この日はカバー曲「魂のルフラン」と、THE SPELLBOUNDが制作した「マルカリアンチェイン」を披露した。Roseliaのステージは、前日と同じく「ROZEN HORIZON」「BLACK SHOUT」でスタート。日替わり曲として、バンドの決意を力強く歌い上げる「ZEAL of proud」、スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』で配信された“節目”の楽曲「Sprechchor」を織り交ぜた。そして「THE HISTORIC...」や「軌跡」といったレア曲も投下しつつ、「一逢のFull Glory」までの本編を駆け抜け、アンコールでは「ROZEN HORIZON」と対をなす「FIRE BIRD」、そして最新シングル収録の「VIOLET LINE」をパフォーマンスした。■セットリスト▼夢ノ結唱 ROSE(オープニングアクト)01. 魂のルフラン02. マルカリアンチェイン▼Roselia01. ROZEN HORIZON02. BLACK SHOUT03. 熱色スターマイン04. 覚悟のLiberation05. ZEAL of proud06. “UNIONS” Road07. THE HISTORIC...08. R09. 軌跡10. Sprechchor11. Dear Gleam12. 一逢のFull Glory<アンコール>En1. FIRE BIRDEn2. VIOLET LINE■Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」日程5月18日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール5月26日(日) 福岡・福岡サンパレス6月29日(土) 東京・東京ガーデンシアター6月30日(日) 東京・東京ガーデンシアター