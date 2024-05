有楽製菓からブラックサンダーシリーズの新作が登場!

まろやかでコクのある黒糖の甘さとザクザク食感が楽しめる、「黒糖のサンダー」が発売されます。

有楽製菓 ブラックサンダーシリーズ「 黒糖のサンダー」

価格:54円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

発売店舗:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど

※一部取扱いのない店舗も有ります。

内容量:1本

有楽製菓はブラックサンダーシリーズから、まろやかでコクのある黒糖の甘さとザクザク食感が楽しめる、「黒糖のサンダー」を全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売します。

「黒糖のサンダー」はまろやかでコクのある沖縄製造黒糖を使用しコクのある甘さと、黒糖かりんとうのザクザクとした食感がクセになるブラックサンダーのシリーズ商品。

黒糖かりんとう、プレーンビスケット、ココアクッキー、米パフが粗目に砕いてあるので、ザクザクした食感を楽しめて、黒糖の風味で夏らしさを感じる事が出来ます。

ブラックサンダーシリーズから発売中の「ミルクのサンダー」と「黒糖のサンダー」を一緒に食べると、ミルクのコクに黒糖の甘さが加わり、沖縄と北海道のコラボレーションを楽しめます☆

有楽製菓のブラックサンダーシリーズ「黒糖かりんとう」は2024年5月21日(火)より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売です。

