マッツ・ミケルセン、トム・ヒドルストン、ジェイソン・モモアら豪華ゲスト11名が登場！大阪コミコン2024 グランドフィナーレ

最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日(金)〜5月5日(日・祝)の3日間、インテックス大阪にて開催された「大阪コミックコンベンション 2024」が閉幕。

「大阪コミコン2024」に参加した豪華11名の来日セレブゲストや公式アンバサダーの斎藤工さん、PR大使のNMB48が再びステージに集まり、「大阪コミコン2024」を盛大に締めくくりました!

大阪コミコン2024 グランドフィナーレ

開催期間:2024年5月3日(金)〜5月5日(日・祝)

開催場所:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102)

2024年5月3日(金)よりインテックス大阪にて開催された、「大阪コミコン」待望の第2回となる「大阪コミコン2024」

「大阪コミコン2024」では、海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

大勢のファンやコスプレイヤーたちが集まり盛り上がった「大阪コミコン2024」がついに閉会。

最終日の2024年5月5日(日・祝)には、「大阪コミコン2024」を締めくくるグランドフィナーレが開催されました。

イベントには、マッツ・ミケルセンさん、ノーマン・リーダスさん、クリストファー・ロイドさん、トーマス・F・ウィルソンさん、ピーター・ウェラーさん、トム・ヒドルストンさん、ソフィア・ディ・マルティーノさん、ジェイソン・モモアさん、ジョー・フラニガンさん、テムエラ・モリソンさん、ダニエル・ローガンさんの豪華11名のセレブゲストが再び登場しました。

マッツ・ミケルセンさん

2023年の大阪・東京コミコンに続き、今回で3回連続の参加となったマッツ・ミケルセンさん。

会場のファンに指ハートや投げキスでサービス☆

ノーマン・リーダスさん

今回、日本のコミコン初参加となったノーマン・リーダスさん。

マッツ・ミケルセンさんのセレブ・ステージではノーマン・リーダスさんも登場して会場を盛り上げました。

トム・ヒドルストンさん

過去「東京コミコン2018」「東京コミコン2023」にも参加し、今回3度目の参加となったトム・ヒドルストンさんも登場。

ソフィア・ディ・マルティーノさん

ファン待望となる日本のコミコンへの初参加となった「ロキ」シルヴィ役のソフィア・ディ・マルティーノさん。

日本のファンとの交流会など、大阪コミコン2024を存分に楽しまれた様子でした。

ジェイソン・モモアさん

DC映画「アクアマン」シリーズで一躍有名になった俳優のジェイソン・モモアさん。

ジェイソン・モモアさんは、今回5月4日から参加し、2日間大阪コミコン2024に来場しました。

ジョー・フラニガンさん

ジョー・フラニガンさんは、『スターゲイト:アトランティス』で主演を務めた人気俳優で、『プロファイラー/犯罪心理分析官』や『SISTERS/シスターズ』などのドラマシリーズでも活躍しています。

今回、日本のコミコンに初参加となり、ジェイソン・モモアさんと同じく2日間での来場となりました。

クリストファー・ロイドさん

大ヒット映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの「ドク」役などで人気を集めるレジェンド俳優のクリストファー・ロイドさん。

トーマス・F・ウィルソンさん

そして、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズで常にマーティの邪魔をする印象的な悪役ビフ・タネン役を演じ人気を集めたトーマス・F・ウィルソンさん。

ピーター・ウェラーさん

映画『ロボコップ』シリーズで主役のアレックス・マーフィ/ロボコップを演じて一躍有名となったピーター・ウェラーさん。

6年ぶりに日本のコミコンへ参加!

テムエラ・モリソンさん

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』で賞金稼ぎのジャンゴ・フェット役、

ディズニープラスで配信中の「スター・ウォーズ」オリジナルドラマシリーズ『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』のボバ・フェット役で出演したテムエラ・モリソンさん。

ダニエル・ローガンさん

東京コミコンへの参加回数はこれまでの来日セレブの中で最多となり、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めるダニエル・ローガンさん。

斎藤工さん(大阪コミコン2024 アンバサダー)

大阪コミコン2024のアンバサダーを務め、3日間にわたって数々のステージにも登場した俳優・斎藤工さん。

C.B.セブルスキーさん

そしてマーベルコミックス編集長のC.B.セブルスキーさんが登場。

全てのゲストが揃ったところで「大阪コミコン2024」より重大発表!

「東京コミコン2024」が2024年12月6日(金)〜8日(日)の開催が発表されました。

嬉しいお知らせの後に、登壇者全員でフォトセッションを実施。

最後にMCの「またお会いしましょう」の掛け声にあわせて、金テープの演出が放たれ、3日間にかけて行われたポップ・カルチャーの祭典「大阪コミコン2024」は幕を閉じました☆

豪華11名の来日セレブとの交流会や、貴重なコレクション、コミック・映画のプロップス展示などが行われたポップ・カルチャーの祭典。

2024年5月3日(金)〜5日(日・祝)の3日間で開催された「大阪コミコン2024」のレポートでした☆

