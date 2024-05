「涙の女王」キム・スヒョン＆キム・ジウォンら、驚きの告白からNGカットまで…共演者たちが爆笑トーク

俳優のキム・スヒョンとキム・ジウォンが「涙の女王」スペシャル放送で、もう一度奇跡のような瞬間をプレゼントした。韓国で4日に放送されたtvN土日ドラマ「涙の女王」のスペシャル放送では、キム・スヒョン(ペク・ヒョヌ役)、キム・ジウォン(ホン・ヘイン役)を始め、パク・ソンフン(ユン・ウンソン役)、クァク・ドンヨン(ホン・スチョル役)、イ・ジュビン(チョン・ダヘ役)がリアルな撮影ビハインドストーリーを明かした。

さらに劇中、ホン・ヘインのおばさんを演じたキム・ジョンナン(ホン・ボムジャ役)が自らナレーションに参加し、スペシャル放送の意味を高めた。スタジオに登場した俳優たちは、tvNの歴代視聴率1位を達成した感想と共に、撮影中にあった様々なエピソードと好きなシーンに対して語り合った。視聴者からの質問に答えたり、俳優としてではなく視聴者として一緒に泣き笑いした瞬間を振り返るなど、率直なトークを繰り広げた。その中でもキム・スヒョンとキム・ジウォンは、お互いの演技の相性に対して「100点満点中、200点」と言い、固いチームワークを誇った。それぞれのキャラクターに初めて胸キュンした瞬間や、記憶に残るアドリブなど、劇中でペク・ヒョヌとホン・ヘイン夫婦の運命的なストーリーに没入したキム・スヒョンとキム・ジウォンのコメンタリーが、見る人々を魅了した。主人公カップルと同じく、切実なストーリーを披露したクァク・ドンヨンとイ・ジュビンもお互いに対する愛情と信頼を示しながら人々を微笑ませた。そして、様々なラブストーリーで毎週トキメキと涙を同時に与えた「涙の女王」最高のサランクン(愛が溢れる人)選抜戦では、妻チョン・ダヘと息子ホン・ゴヌに対する純粋な愛を見せたホン・スチョルが最高のサランクンのタイトルを手に入れた。一方で、パク・ソンフンの予想外の好み(?)も公開され、関心を集めた。彼はドラマの中で最もときめいた瞬間として、ペク・ヒョヌが上着を脱ぐシーンを選び、しっとりと濡れた髪としっかりとした筋肉に感嘆したと驚きの告白。パク・ソンフンの照れた告白にキム・スヒョンは「いや兄貴、どうして!?」と戸惑いの反応を見せ、爆笑を誘った。作品とキャラクター、俳優たちに対する好奇心を満たした中、「コーナーの中のコーナー」クイズ対決も行われた。歌手のCRUSHが歌ったOST(挿入歌)「Love you with all my heart」を最も好きな曲に挙げたキム・スヒョンとパク・ソンフンだが、曲目を間違えて言い続けた末、キム・スヒョンが「CRUSHさん、ごめんね」と謝り、笑いを呼んだ。さらに、「涙の女王」スペシャル放送でしか見られないNGカットも大放出され、視聴者を楽しませた。自然とアドリブをやり取りして笑いを押し殺したり、お互いを応援するなど、和気藹々とした撮影の雰囲気が俳優同士のケミストリー(相手との相性)の秘訣であったことを感じさせた。俳優たちのための視聴者の愛情溢れるコメントと、それに対するリアクションも話題になった。キム・ジウォン、イ・ジュビンは、どのようなコメントにも堂々と答えながらファンの心を揺さぶり、キム・スヒョンとクァク・ドンヨンは、毎瞬間真剣な反応で真心を伝えた。ユン・ウンソンとの驚きのシンクロ率で、本名よりもキャラクターの名前で呼ばれがちだったパク・ソンフンは、自身の本名を覚えてくれた視聴者に感謝を表し続けた。「涙の女王」は俳優たちの真率なエピソードと充実したイベントが盛り込まれたスペシャル放送で、最終回を迎えた後もシンドロームに近い人気を博している。