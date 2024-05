バンド、アイドル、ラッパー、声優、プロデューサーなど、マルチなアーティストと才能を抱え、アニメやゲーム、舞台などともクロスカルチャーな表現を展開するキングレコード内レーベル「EVIL LINE RECORDS」(以下ELR)。その設立10周年を記念したフェス<EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2024>が、5月4日、東京ガーデンシアターにて行われた。

セットリスト



■七人のカリスマ声優M1. カリスマピクニックM2. カリスマジャンボリー■イヤホンズM1. 耳の中へ!!!M2. リクエスト■月蝕會議M1.Over my DEAD copyM2. Caligula syndrome■七人のカリスマ声優×月蝕會議×小林私M1. 14人のオトナ■小林私M1. 加速M2. 花も咲かない束の間に■ODDLOREM1. STRUGGLEM2. Coming Dawn■高岩遼M1. I'm PrinceM2. MIX JUICE feat. Nagan ServerM3. スターダスト■BimiM1. 怒鈍器M2. 輪 -味変-■Bimi × ODDLORE × サイプレス上野とロベルト吉野M1. Chimera■ドレスコーズM1. ビューティフルM2. キラー・タンゴM3. 愛に気をつけてね■サイプレス上野とロベルト吉野M1. IntroM2. ぶっかますM3. RAW LIFE feat. 鎮座DOPENESSM4. おもしろおかしく■特撮M1. オーバーザレインボー〜僕らは日常を取り戻すM2. 人として軸がぶれているM3. 綿いっぱいの愛を!■特撮×ドレスコーズ×イヤホンズ雲雀の舌のゼリー寄せ■Division Leaders fromヒプノシスマイク -Division Rap Battle-M1. UNITED EMCEEZ -Enter the HEXAGON-M2. ヒプノシスマイク SPメドレー■Division Leaders VS 七人のカリスマ声優M1. ヒプマイvsカリスマ Battle Anthem -EVIL A LIVE 2024-■ももいろクローバーZSE: overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜M1. ピンキージョーンズM2. HeroesM3. 走れ! -ZZ ver.-M4. 黒い週末■ももいろクローバーZ × Division LeadersM1.Cross Dimension