ファミリーマートは、夏にぴったりのドリンク「スターバックス トロピカルフルーツミックス with マンゴープディング」を2024年5月7日(火)より全国のファミリーマートで発売します。

ファミリーマート「スターバックス トロピカルフルーツミックス with マンゴープディング」

価格:230円(税込248円)

発売日:2024年5月7日(火)

発売地域:全国のファミリーマート

ファミリーマートに、夏にぴったりのドリンク「スターバックス トロピカルフルーツミックス with マンゴープディング」が登場!

毎年初夏の恒例商品として2020年よりスターバックスチルドカップにおいて爽やかな味わいを楽しめる商品を発売。

これまではストロベリーを主役とした商品が販売されてきましたが、2024年はシリーズ初となる、トロピカルフルーツの香りを組み合わせたドリンクです。

パッケージは、トロピカルフルーツを組み合わせた新しい味わいを、抽象的なモチーフで色鮮やかに表現。

まるで熱帯ジャングルに足を踏み入れたかのような明るく楽しい雰囲気で、心踊る夏の始まりにぴったりなデザインです。

「スターバックス トロピカルフルーツミックス with マンゴープディング」はトロピカルフルーツ×マンゴープディングのさわやかなハーモニーが楽しめます。

マンゴー、パイナップル、グアバのジューシーな香りがクリーミーな味わいのミルクと相性抜群!

トロピカルフルーツのさわやかな香りとマンゴープディングのなめらかな食感が特長です。

トロピカルな風味が楽しめる「スターバックス トロピカルフルーツミックス with マンゴープディング」は2024年5月7日(火)より全国のファミリーマートで発売されます。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しております。

※店舗によって取扱いのない場合がございます。

※沖縄県は価格が異なります。

