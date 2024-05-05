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気象台は、午後4時43分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表

北部、壱岐・対馬、五島の海上では、5日夜遅くから6日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■平戸市
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■松浦市
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■下対馬
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■上対馬
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■壱岐市
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■五島市
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■小値賀町
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■新上五島町
□暴風警報【発表】
　5日夜遅くから6日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s