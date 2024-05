100studioが贈るTVアニメ「この世界は不完全すぎる」7月5日(金)放送開始！ OP＆ED主題歌、追加キャラクター＆キャスト情報公開

デジタルアニメーションスタジオ「100studio」(ワンダブルオースタジオ)がアニメーション制作を担当するTVアニメ「この世界は不完全すぎる」(TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズムB2”)の放送日時が2024年7月5日(金)に決定した。あわせて、OP&ED主題歌、追加キャラクターおよびキャスト情報が公開された。

原作は講談社のマンガアプリ&WEB「コミックDAYS」で左藤真通さんが2020年より連載中。未完成ゲームのデバッグをめぐる冒険ファンタジー譚だ。アニメ化が発表されており、デジタルアニメーションスタジオ「100studio」(ワンダブルオースタジオ)がアニメーション制作を担当する

今回、TVアニメ「この世界は不完全すぎる」(TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズムB2”)の放送日時が2024年7月5日(金)に決定した。あわせて、OP&ED主題歌、追加キャラクターおよびキャスト情報が公開された。

【放送日時】

2024年7月5日(金)よりアニメイズムB2にて放送開始。



TBS 金曜日26:23〜

MBS 金曜日26:23〜

BS-TBS 金曜日27:00〜

【主題歌情報】

OP主題歌「No Complete」Liyuu

【商品情報】

■「No Complete」【初回限定盤】

アーティスト:Liyuu

品番:LACM-34599(CD+BD)

価格(税込):2,640円

発売日:2024年8月28日(水)

レーベル:Lantis

<Index>

01. No Complete (TVアニメ「この世界は不完全すぎる」オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲:大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

[BD]

01. No Complete Music Clip

02. Making of No Complete Music Clip

初回生産分封入特典:フォトカード (全3種のうちランダムで1種)



■「No Complete」【通常盤】

アーティスト:Liyuu

品番:LACM-24599

価格(税込):1,320円

発売日:2024年8月28日(水)

レーベル:Lantis

<Index>

01. No Complete (TVアニメ「この世界は不完全すぎる」オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲:大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

TVアニメ「この世界は不完全すぎる」 描き下ろしイラスト長帯仕様

ED主題歌「LOOP」

■「LOOP」【NACHERRY盤】

アーティスト:NACHERRY

品番:LACM-24597

価格(税込):2,750円

発売日:2024年7月21日(日)

レーベル:Lantis

<仕様>

CD1枚 Blu-ray1枚

収録内容

[CD] 「LOOP」

作詞:岡田マリア / 作曲・編曲:山森大輔

他カップリング2曲

[Blu-ray] ※NACHERRY盤のみ

01.「LOOP」Music Video

02.Music Video Making





■「LOOP」【この世界は不完全すぎる盤】

アーティスト:NACHERRY

品番:LACM-24598

価格(税込):1,650円

発売日:2024年7月21日(日)

レーベル:Lantis

<仕様>

CD1枚 / TVアニメ「この世界は不完全すぎる」描き下ろしイラストジャケット

<収録内容>

[CD] 「LOOP」

作詞:岡田マリア / 作曲・編曲:山森大輔

他カップリング2曲

「LOOP」店舗別購入特典

≪アーティスト写真使用特典≫

アニメイト: L判ブロマイド

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART: 複製サイン&コメント入り2L判ブロマイド

ゲーマーズ: 【NACHERRY盤】A4クリアファイル /【この世界は不完全すぎる盤】L判ブロマイド

≪版権絵柄使用特典≫

Amazon.co.jp:メガジャケ

※アーティスト写真特典は全て異なる写真を使用したデザイン。

※一部実施のない店舗あり。

※特典の有無についての詳細は各店舗へ確認。

※特典はなくなり次第終了。

【追加キャラクター&キャスト情報】

スズキ(CV:岡本信彦)

ハガの同僚で、仲間でもあるドワーフの青年。パーティ―のナイ トとして活躍する。楽観的な一面もあるが、メンバーの盛り上げ役。

ナミコ(CV:村上奈津実)

ハガの同僚で、パーティーの紅一点。レンジャーの素質を持ったエルフ。甘え上手な一面があり、メンバーを和ませる。

クロちゃん(CV:熊谷健太郎)

ハガの仲間の一人。フェルナーカーと呼ばれる種族の青年で、 強靭な肉体を持つ。ファイターとして活躍する傍ら、鍛え上げられた自身の肉体を愛でている。

社長(CV:伊藤健太郎)

サカイやスミダたちが所属するチームのリーダー。貫禄とカリスマ性を持ち合わせており、仲間からの相談に耳を傾けるよき上司。 メンバーたちからは「社長」と呼ばれてリスペクトされている。

スミダ(CV:松田健一郎)

サカイの仲間の王の探求者(キングス・シーカー)。鎧に身を 包んだ大柄な男で、“チャージαレベル5”など、強力な技を使用する実力者。

カナ(CV:田中ちえ美)

サカイやスミダと同じチームに所属する王の探求者(キングス・シーカー)の一人。素敵な笑顔が特徴的でチームのムードメーカー的存在。

【作品情報】

TVアニメ「この世界は不完全すぎる」

<放送情報>

2024年7月5日(金)放送開始!





<あらすじ>

フェルナーク大陸の南方に位置する辺境にもかかわらず、5つの小国がひしめき合い、小競り合いの絶えないクレボーン島。

その中で最も小さく最も平和なベイル王国の…つまり辺境の中の辺境にある小さな村で慎ましく暮らす少女ニコラ。

日課の薪拾いの最中に彼女の前に現れたのは、はるか山奥に住むはずの巨大なドラゴン。

まさに村が襲われようというその時、駆けつけたのは、極秘に組織された調査隊“王の探求者(キングス・シーカ―)”の一員を名乗るハガという男。

繰り返される平穏な毎日の中で飽きることも知らなかったニコラは、ハガに憧れ、自ら外の世界へと踏み出すことを望む。

そして、彼女はこの世界の本当の姿を知ることになる。





<キャスト>

ハガ:石川界人

ニコラ:矢野妃菜喜

アマノ:川島零士

アキラ:高橋李依

ジン:小野大輔

スズキ:岡本信彦

ナミコ:村上奈津実

クロちゃん:熊谷健太郎

社長:伊藤健太郎

サカイ:谷山紀章

スミダ:松田健一郎

カナ:田中ちえ美





<スタッフ>

原作:左藤真通「この世界は不完全すぎる」(講談社「コミックDAYS」連載)

監督:馬引圭

シリーズ構成・脚本:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:赤堀重雄

美術監督:田尻健一(ムクオスタジオ)

色彩設計:鈴木咲絵(FINE COLORS)

撮影監督:大槻綾子(アニモキャラメル)

編集:小野寺絵美

音響監督:高寺たけし

音楽:岩橋星実(Elements Garden)

笠井雄太(Elements Garden)

堀川大翼(Elements Garden)

アニメーション制作:100studio×studioぱれっと





公式X: https://twitter.com/konofuka_QA

公式サイト: https://konofuka.com/



(C)左藤真通・講談社/「この世界は不完全すぎる」製作委員会