『NCIS』新スピンオフが初登場！米CBS、2024-25シーズンの放送スケジュールを発表
米CBSが2024〜2025年シーズンの放送スケジュールを発表！ 『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シリーズのギブスの若かりし頃を描く新スピンオフが初登場する。
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今シーズン全体のスケジュールが発表
CBSは現地時間5月2日、米放送ネットワークとして初めて今秋以降のスケジュールを発表した。そして、CBSの長期的な展開と計画に関する新戦略に沿って、同局は2024-25年シーズン全体のスケジュールをまとめて発表している。
また、モリーナ・バッカリン主演の『ファイア・カントリー』スピンオフのシーズン更新もあわせて明らかになった。
2023-24年に最も視聴されたジャスティン・ハートリー主演のシリーズ『Tracker（原題）』が日曜日の新しい時間帯に移り、『NCIS』と『ヤング・シェルドン』の新スピンオフがこれまでの作品に取って代わり、ドリュー・バリモアが出演する『Hollywood Squares（原題）』が復活する。
CBSの2024-25年のスケジュールは以下の通り。
CBSの2024-25年秋のスケジュール
【月曜日】
8-8:30 PM - The Neighborhood（原題）
8:30-9 PM - POPPA’s HOUSE（原題）
9-10 PM - NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班
10-11 PM - NCIS: ORIGINS（原題）※『NCIS』シリーズ新スピンオフ
【火曜日】
8-9 PM - FBI: 特別捜査班
9-10 PM - FBI：インターナショナル
10-11 PM - FBI：Most Wanted 〜指名手配特捜班
【水曜日】
8-9:30 PM - Survivor（原題）
9:30 PM - THE SUMMIT（原題）
（ミッドシーズン）
8-9 PM -The Price Is Right At Night（原題）
9-10 PM - Raid the Cage（原題）
10-11 PM - Hollywood Squares（原題）
【木曜日】
8-8:30 PM - GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE（原題）※『ヤング・シェルドン』新スピンオフ
8:30-9 PM - Ghosts（原題）
9-10 PM - MATLOCK（原題）
10-11 PM - Elsbeth（原題）
【金曜日】
8-9 PM - S.W.A.T.
9-10 PM - ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆
（ミッドシーズン）
8-9 PM - NCIS: シドニー
9-10 PM - ファイア・カントリー
10-11 PM - S.W.A.T.
【土曜日】
8-10 PM - Encore broadcasts of Network’s popular dramas（原題）
10-11 PM - 48 Hours（原題）
【日曜日】
7-8 PM - 60 Minutes（原題）
8-9 PM - Tracker（原題）
9-10 PM - イコライザー
10 PM - Encore broadcasts of popular network dramas in first half of season（原題）
（ミッドシーズン）
8-9 PM - Tracker（原題）
9-10 PM - イコライザー
10-11 PM - WATSON（原題）
（海外ドラマNAVI）