『NCIS』新スピンオフが初登場！米CBS、2024-25シーズンの放送スケジュールを発表

米CBSが2024〜2025年シーズンの放送スケジュールを発表! 『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シリーズのギブスの若かりし頃を描く新スピンオフが初登場する。

今シーズン全体のスケジュールが発表

CBSは現地時間5月2日、米放送ネットワークとして初めて今秋以降のスケジュールを発表した。そして、CBSの長期的な展開と計画に関する新戦略に沿って、同局は2024-25年シーズン全体のスケジュールをまとめて発表している。

また、モリーナ・バッカリン主演の『ファイア・カントリー』スピンオフのシーズン更新もあわせて明らかになった。

2023-24年に最も視聴されたジャスティン・ハートリー主演のシリーズ『Tracker(原題)』が日曜日の新しい時間帯に移り、『NCIS』と『ヤング・シェルドン』の新スピンオフがこれまでの作品に取って代わり、ドリュー・バリモアが出演する『Hollywood Squares(原題)』が復活する。

CBSの2024-25年のスケジュールは以下の通り。

CBSの2024-25年秋のスケジュール

【月曜日】

8-8:30 PM - The Neighborhood(原題)

8:30-9 PM - POPPA’s HOUSE(原題)

9-10 PM - NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班

10-11 PM - NCIS: ORIGINS(原題)※『NCIS』シリーズ新スピンオフ

【火曜日】

8-9 PM - FBI: 特別捜査班

9-10 PM - FBI:インターナショナル

10-11 PM - FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班

【水曜日】

8-9:30 PM - Survivor(原題)

9:30 PM - THE SUMMIT(原題)

(ミッドシーズン)

8-9 PM -The Price Is Right At Night(原題)

9-10 PM - Raid the Cage(原題)

10-11 PM - Hollywood Squares(原題)

【木曜日】

8-8:30 PM - GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE(原題)※『ヤング・シェルドン』新スピンオフ

8:30-9 PM - Ghosts(原題)

9-10 PM - MATLOCK(原題)

10-11 PM - Elsbeth(原題)

【金曜日】

8-9 PM - S.W.A.T.

9-10 PM - ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆

(ミッドシーズン)

8-9 PM - NCIS: シドニー

9-10 PM - ファイア・カントリー

10-11 PM - S.W.A.T.

【土曜日】

8-10 PM - Encore broadcasts of Network’s popular dramas(原題)

10-11 PM - 48 Hours(原題)

【日曜日】

7-8 PM - 60 Minutes(原題)

8-9 PM - Tracker(原題)

9-10 PM - イコライザー

10 PM - Encore broadcasts of popular network dramas in first half of season(原題)

(ミッドシーズン)

8-9 PM - Tracker(原題)

9-10 PM - イコライザー

10-11 PM - WATSON(原題)

(海外ドラマNAVI)