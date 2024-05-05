【新潟大賞典】ヤマニンサルバムが重賞2勝目…混戦を断つ

5月5日、新潟競馬場で行われた11R・新潟大賞典（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、斎藤新騎乗の7番人気、ヤマニンサルバム（牡5・栗東・中村直也）が勝利した。ハナ差の2着に3番人気のキングズパレス（牡5・美浦・戸田博文）、3着に2番人気のヨーホーレイク（牡6・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:00.1（良）。

1番人気で津村明秀騎乗、レーベンスティール（牡4・美浦・田中博康）は、11着敗退。

【中日新聞杯】ヤマニンサルバムが重賞初制覇…好位から抜け出す

イスラボニータ産駒

斎藤新騎乗の7番人気、ヤマニンサルバムが嬉しい重賞2勝目をマークした。直線では早め先頭から激しい追い比べとなり、キングズパレスが猛追。しぶとい伸び脚で粘り込み、外から来た並ばれても勝負根性で抜かせなかった。

ヤマニンサルバム 22戦7勝

（牡5・栗東・中村直也）

父：イスラボニータ

母：ヤマニンエマイユ

母父：ホワイトマズル

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場

【全着順】

1着 ヤマニンサルバム 斎藤新

2着 キングズパレス 松岡正海

3着 ヨーホーレイク 荻野極

4着 デビットバローズ 横山典弘

5着 リフレーミング 丸田恭介

6着 ファユエン 菊沢一樹

7着 マイネルクリソーラ 丹内祐次

8着 ノッキングポイント 杉原誠人

9着 ブレイヴロッカー 太宰啓介

10着 ダンディズム 富田暁

11着 レーベンスティール 津村明秀

12着 セルバーグ 丸山元気

13着 シーズンリッチ 大野拓弥

14着 カラテ 国分優作

15着 ヴァンケドミンゴ 角田大和

16着 ホウオウアマゾン 佐々木大輔