【NHKマイルC・馬体重】アスコリピチェーノは480kg(+2)、ジャンタルマンタルは492kg(+2)
5月5日に東京競馬場で行われる第29回NHKマイルカップ(3歳・牡牝・GI・芝1600m)の馬体重が発表された。
無傷3連勝で阪神JFを勝ち前走の桜花賞で2着だったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は480kg(+2)。朝日杯FSの覇者で皐月賞3着のジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)は492kg(+2)。
発走予定時刻は15時40分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 ダノンマッキンリー 474(+6)
2 ノーブルロジャー 482(+4)
3 ディスペランツァ 518(+4)
4 イフェイオン 480(+8)
5 ボンドガール 452(+2)
6 ロジリオン 482(-6)
7 チャンネルトンネル 470(-6)
8 エンヤラヴフェイス 490(+2)
9 キャプテンシー 466(-2)
10 ウォーターリヒト 458(-4)
11 アレンジャー 460(0)
12 ゴンバデカーブース 466(+6)
13 シュトラウス 518(-2)
14 アスコリピチェーノ 480(+2)
15 マスクオールウィン 494(+4)
16 ジャンタルマンタル 492(+2)
17 ユキノロイヤル 446(+2)
18 アルセナール 454(+2)