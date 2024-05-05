5月5日に東京競馬場で行われる第29回NHKマイルカップ(3歳・牡牝・GI・芝1600m)の馬体重が発表された。

無傷3連勝で阪神JFを勝ち前走の桜花賞で2着だったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は480kg(+2)。朝日杯FSの覇者で皐月賞3着のジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)は492kg(+2)。

発走予定時刻は15時40分。

※馬番 馬名 馬体重(増減)

1 ダノンマッキンリー 474(+6)

2 ノーブルロジャー 482(+4)

3 ディスペランツァ 518(+4)

4 イフェイオン 480(+8)

5 ボンドガール 452(+2)

6 ロジリオン 482(-6)

7 チャンネルトンネル 470(-6)

8 エンヤラヴフェイス 490(+2)

9 キャプテンシー 466(-2)

10 ウォーターリヒト 458(-4)

11 アレンジャー 460(0)

12 ゴンバデカーブース 466(+6)

13 シュトラウス 518(-2)

14 アスコリピチェーノ 480(+2)

15 マスクオールウィン 494(+4)

16 ジャンタルマンタル 492(+2)

17 ユキノロイヤル 446(+2)

18 アルセナール 454(+2)