µÏ¿¹¹¿·¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ËÜÊª¤Ï¡Ö£×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¸¹æ¤ò´Þ¤àº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡££´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÏÂÇÀþ¤¬¶õÃæÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡££²²ó¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÀèÀ©£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢£³²ó¤ÏÂçÃ«¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ë£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£¸¹æ¥½¥í¡¢£´²ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤¬£´¹æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬£·²ó¤Ë£·¹æ¡¢£¸²ó¤ËÂçÃ«¤ËÊÂ¤Ö£¸¹æ¤È£±»î¹ç£³È¯¤ÎÇúÈ¯¤Ê¤É¤Ç£±£±¡½£²¤È°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ËÂ³¤¯£´²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤â°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº¸ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£·²ó¤ÎÂè£µÂÇÀÊ¤Ç¤â½éµå¤òÃæÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£µÎÒ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ë´Å¤¤µå¤ò¿¶¤êÈ´¤±¤¿¡£¥¢¥¦¥È¤ÎÂÇÀÊ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î»ý¤ÄÆüËÜ½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎµåÃÄËÜÎÝÂÇµÏ¿¤òÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¹¹¿·¤òàÍ½¹ðá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÂçÃ«¤ÎÎÙ¤Ë¸½¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¼Ö¤À¡£¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤è¡£¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡ª¡×¤È¤´µ¡·ù¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÂçÃ«¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎËÜÊª¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£