女優でタレントの西葉瑞希さんが、昨年に引き続き、サッカークラブ「FC刈谷」の応援アンバサダーに就任することが発表された。 西葉さんは「昨年直接ホーム戦を応援に行ったとき、FC刈谷サポーターの皆様があたたかく受け入れてくださったことがとても嬉しくて、また選手やサポーターの皆様にお会い出来ることが今から楽しみです! 共に勝利に向かって熱いパワーを送りましょう! よろしくお願いいたします!」とメッセージ

The post 西葉瑞希、昨年に引き続き「FC刈谷」応援アンバサダーに就任「共に勝利に向かって熱いパワーを送りましょう!」 first appeared on GirlsNews.