ヤングスキニー、1st mini albumの収録全曲を再録の『嘘だらけの日常の中で (再録 ver.)』配信限定リリース
ヤングスキニーが、1st mini album『嘘だらけの日常の中で』に収録の5曲全曲を再録した『嘘だらけの日常の中で (再録 ver.)』を配信限定リリースした。
1st mini album『嘘だらけの日常の中で』は、2021年5月5日に配信とタワーレコード渋谷店および物販のみでパッケージをリリースしていた全5曲入り作品。中でも、収録曲の「世界が僕を嫌いになっても」は、ヤングスキニーの初のリリース楽曲であり、配信リリース前にミュージックビデオが公開されるとSNSを中心に話題となった作品。
リリース情報
2024年5月5日(日)配信限定リリース
配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_Usodarake
1. 世界が僕を嫌いになっても (2023 ver.)
2. 8月の夜 (2023 ver.)
3. ワンナイト (2024 ver.)
4. 別れ話 (2024 ver.)
5. テレビの中だけ (2024 ver.)
ライブ・イベント情報
7月23日(火) 山口・RISING HALL 開場18:15/開演19:00
[info]YUMEBANCHI(広島) (082-249-3571 平日12:00~17:00)
7月25日(木) 徳島・club GRINDHOUSE 開場18:30/開演19:00
[info]DUKE (087-822-2520 平日 11:00-17:00)
7月28日(日) 和歌山・CLUB GATE 開場17:30/開演18:00
[info] Greens (06-6882-1224 平日 12:00-18:00)
8月8日(木) 富山・SOUL POWER 開場18:30/開演19:00
[info] FOB 金沢 (076-232-2424 平日 11:00-17:00)
8月10日(土) 秋田・Club SWINDLE 開場17:30/開演18:00
[info] G.I.P ( https://www.gip-web.co.jp/t/info )
8月12日(月・祝) 青森・Quarter開場17:30/開演18:00
[info] G.I.P ( https://www.gip-web.co.jp/t/info )
8月28日(水) 宮崎・FLOOR 開場18:30/開演19:00
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
8月29日(木) 大分・DRUM Be-0 開場18:30/開演19:00
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
9月5日(木) 函館・club COCOA 開場18:30/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00-18:00)
9月8日(日) 帯広・MEGA STONE 開場15:30/開演16:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00-18:00)
10月5日(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場 開場17:00/開演18:00
[info] ピーエムエージェンシー(098-898-1331 平日 11:00-15:00)
[チケット情報]
前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(整理番号付き) 山口公演のみ2階席指定 / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
●プレリクエスト先行
受付期間：5月3日(金)12:00〜5月9日(木)23:59
URL：https://l-tike.com/yangskinny/
リリース情報
2024年4月19日(金)配信リリース
配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_PBS
ライブ・イベント情報
開催日：2024年5月6日(月・祝)
開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・日比谷野外音楽堂
[info] サンライズプロモーション東京 tel:0570-00-3337(平日 12:00〜15:00)
＜ヤンスキ春の野音祭り 大阪編＞
開催日：2024年5月25日(土)
開場 16:30 / 開演 17:30
会場：大阪・大阪城野外音楽堂
[info] Greens tel:06-6882-1224(平日 12:00〜18:00)
前売 5,500円(税込) ※全席指定 / 未就学児入場不可
・ヤンスキカンパニー会員限定最速先行
受付：1/22(月)18:00-2/4(日)23:59
https://yansukicompany.jp/
ライブ独占配信情報
ライブ配信：2024年5月6日(月•祝)18:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：2024年5月9日(木)0:00〜5月19日(日)23:59
[会場]東京・日比谷野外音楽堂
[配信の詳細はこちら] https://t.unext.jp/r/yangskinny
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください。
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
【U-NEXT配信情報】
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアー Live at LIQUIDROOM 2023.04.27』
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアーの道のり』
●ヤングスキニー特集はこちら
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010888
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