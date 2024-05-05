Amazon Prime Videoは、5月6日に東京ドームで行なわれる4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、4階級制覇王者の井上尚弥選手対 元2階級制覇王者のルイス・ネリ選手をメインカードとするイベントを『Prime Video Presents Live Boxing 8』として独占ライブ配信する。配信開始は17時前後から。プライム会員が視聴可能。

当日はさらに、WBA世界バンタム級王者、井上拓真選手が指名挑戦者の石田匠選手を迎えて行なう2度目の防衛戦、ユーリ阿久井政悟選手 対 桑原拓選手のWBA世界フライ級タイトルマッチ、ジェイソン・マロニー選手 対 武居由樹選手のWBO世界バンタム級タイトルマッチと、4試合の世界タイトルマッチを独占ライブ配信する。

くりぃむしちゅーの上田晋也がMC・スペシャルゲスト。MCは元テレビ朝日アナウンサーでタレントの竹内由恵。解説は長谷川穂積、山中慎介。実況は鈴木健アナウンサーとフジテレビの森昭一郎アナウンサー、立本信吾アナウンサー。

『Prime Video Presents Live Boxing 8』配信予定試合

WBA世界フライ級タイトルマッチユーリ阿久井政悟（倉敷守安）対桑原拓（大橋） WBA世界バンタム級タイトルマッチ井上拓真（大橋）対石田匠（井岡） WBO世界バンタム級タイトルマッチジェイソン・マロニー（オーストラリア）対武居由樹（大橋） 4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥（大橋）対ルイス・ネリ（メキシコ）