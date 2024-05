シリーズ完全新作となる『猿の惑星/キングダム』のウェス・ボール監督が来日することが発表された。

日本時間2024年5月3日、ロサンゼルス ハリウッドにてワールドプレミアが開催。登場したボール監督は、映画公開2日前にあたる8日に来日することを明らかにした。「日本から生まれた文化や芸術が大好きで、僕はアニメと共に育ちました。今はちょうど『僕のヒーローアカデミア』を観直しているところだったので、日本に行くのをとても楽しみにしています。日本の皆さんに本作をお披露目することが待ちきれません」。

本作の最終版予告も解禁。幸せな生活を送っていた若き猿・ノアは、巨大な王国を築く独裁者、プロキシマス・シーザーによって、愛する家族と仲間、そして村をも奪われてしまう。

生き残った仲間たちを救い出す壮大な冒険へと出たノアは、ある秘密を握った女性・ノヴァと出会い、共に猿の独裁に立ち向かうことを決意する。「世界は人間のものだった。猿のものじゃない」と強く訴える彼女が隠している猿たちの知らない“人類の秘密”とは。



『猿の惑星/キングダム』2024年5月10日(金)全国ロードショー。

