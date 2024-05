◆柏木由紀、=LOVEライブにゲスト出演

【モデルプレス=2024/05/05】柏木由紀が、22日に神奈川県・ぴあアリーナMMにて開催される指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVEのライブ「=LOVExLIVE(読み:イコラブクロスライブ)」にゲスト出演することが決定した。同ライブは、4月に「=LOVEアリーナツアー2024『Tell me what’s more than “LOVE”』」を成功させた彼女たちの約1ヶ月ぶりのライブ。全3公演となる今回の公演には、毎回スペシャルゲストが登場し、それぞれ=LOVEと1曲、珠玉のコラボステージを披露する。

◆柏木由紀コメント

◆「=LOVExLIVE」ゲスト

◆「=LOVExLIVE」公演概要

各公演には、同グループとクロスするスペシャルゲストが出演。先日、世界的ダンスアーティスト・KENTO MORIとの新作ダンスコラボ、シンガーソングライター・山本彩とのコラボ歌唱、ラッパー・KEN THE 390とのコラボパフォーマンスを発表した。そして今回、最終ラインナップとして、22日夜公演に4月末でAKB48を卒業したばかりの柏木の出演が決定。アイドルの先輩である柏木と、=LOVE&AKB48スペシャルメドレーを披露する。この2組は、今回のライブでソロとしては初共演&初披露のレアな共演となる。さらに、22日昼公演にて=LOVEと初の“対バン”ライブを既に発表していた≠ME、≒JOYが21日夜公演&22日夜公演にも出演、全3公演に出演することも決定した。=LOVEのツアーファイナルから約1ヶ月、ヒットソング満載のライブに加えて豪華ゲストとの生コラボで贈る特別な公演となる。大好きな=LOVEの皆さんとライブでコラボさせていただけるということで、今からワクワクしています!AKB48卒業後、初めてのライブになるのでグループのときとはまた違った自分をお見せできたらと思います。どんな曲を一緒に歌うのか、ぜひ予想しながら楽しみにしていてください!(modelpress編集部)5/21(火)夜公演:KENTO MORI、山本彩、≠ME、≒JOY5/22(水)昼公演:≠ME、≒JOY5/22(水)夜公演:柏木由紀、KEN THE 390、≠ME、≒JOY ※順不同※出演者は予告なく変更となる場合あり。会場:神奈川県・ぴあアリーナMM日程:5/21(火)夜公演 開場 17:30/開演 18:305/22(水)昼公演 開場 12:30/開演 13:305/22(水)夜公演 開場 17:30/開演 18:30【Not Sponsored 記事】