DC映画「アクアマン」シリーズのジェイソン・モモアが登場！大阪コミコン2024「セレブ・ステージ」

3日間にわたりインテックス大阪にて開催される、最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した祭典「大阪コミックコンベンション 2024(大阪コミコン2024)」

「大阪コミックコンベンション 2024」では、豪華セレブゲストや特別ゲストを招いた様々なイベントを開催中!

今回は、大阪コミコン2024の3日目に開催された、「セレブ・ステージ:ジェイソン・モモア」の様子を紹介します☆

大阪コミコン2024「セレブ・ステージ:ジェイソン・モモア」

2024年5月3日(金)から、3日間にわたりインテックス大阪にて開催されている「大阪コミコン2024」

「大阪コミコン2024」の3日目となる5月5日に、『アクアマン』シリーズのアクアマン役で人気のジェイソン・モモアさんを迎えたスペシャルステージを開催!

ジェイソン・モモアさんは、『アクアマン』シリーズのアクアマン役で一躍有名となった俳優。

『デューン 砂の惑星PART2』のダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役など、数々の大作にも出演している大人気俳優です。

今回、大阪コミコン2024には2日目の5月4日より参加となりました。

ジェイソン・モモアさんは、ステージに登場すると、

ジェイソン・モモア:

アロハー!

オハヨウゴザイマス!

とこの日集まったファンに挨拶。

ジェイソン・モモアさんお馴染みのポーズを披露してくださいました。

今回2日程の参加となるジェイソン・モモアさん。

日本に来ての感想を聞かれると、

ジェイソン・モモア:

日本大好きなんだよ!

「アクアマン」と「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」の時に日本に来れなくて、ようやくカムバック出来て嬉しいよ。

またクリスマスにも会えるかもね!

と、日本のファンに伝えました。

また、この日はファンからの質問が多く集まっており、「アクアマン」はじめ様々なトークを披露。

まず、肉体維持のためにしていることを聞かれると、

ジェイソン・モモア:

私はハワイアンなので、もともと体つきが大きいんです。

あと大事なのは食べることかな。

演じるキャラクターによっても体を鍛えたりもしますよ。

最近「マインクラフト」の撮影をしたので、今こんな感じなんです。

また、好きな食べ物について

ジェイソン・モモア:

うに!うにが大好きです。

昨日もお腹いっぱいうにを食べてきました。

日本食は本当に大好きで、今日はラーメンを食べるかもしれないし、明日は京都の居酒屋に行って寿司も食べたいね。

と好きなお寿司のネタなどについて話してくださいました。

またヒーローとヴィラン、どちらを演じるのが好きかと聞かれると、

ジェイソン・モモア:

ヴィラン(悪役)だね。

悪い奴を演じるのが好きで、そっちの方が演じるのが楽しいです。

例えば「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」のダンテは、頭がいかれている役で、そういったねじ曲がっている性格を演じるのが楽しかったです。

私が過去に出演したものでまたやりたい役もありますね。

「DUNE」のダンカンとか、「ワイルド・スピード」などで今まさにやっているものがあるんですけど、それについてはまだ言えないので楽しみにしててください。

続いて「アクアマン」のDVD・ブルーレイ発売にちなんで、「アクアマン」のみどころを聞かれると、

ジェイソン・モモア:

まだ見てないなら出ていけ!(笑)

『アクアマン/失われた王国』は本当に演じていて楽しい時間でした。

特に父として、夫として、息子としての姿を演じて、それぞれ求められるものも違ったし、ブラザーのパトリック・ウィルソンとの共演も素晴らしかったです。

最後のエンディングのスピーチのところもやってよかったと思います。

特にキャラクターが他にないキャラクター像だったので、それを演じることができたこと自体がラッキーだったと思います。

と「アクアマン」について熱く語ってくださいました。

その後ステージでは、ジェイソン・モモアさんに花束贈呈が行われ、

多くのファンに惜しまれながら「セレブ・ステージ:ジェイソン・モモア」は幕を閉じました。

『アクアマン』シリーズのアクアマン役などで人気のジェイソン・モモアさんのパワフルなステージイベント。

大阪コミコン2024で開催された「セレブ・ステージ:ジェイソン・モモア」の紹介でした☆

© 2024 Osaka comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post DC映画「アクアマン」シリーズのジェイソン・モモアが登場!大阪コミコン2024「セレブ・ステージ」 appeared first on Dtimes.