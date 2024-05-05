¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ô»ú¤ò¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼J1Ä®ÅÄ¡¦Ê¿²ÏÍª¤¬¸«¿ø¤¨¤ë²ÝÂê¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤ÎU¡½23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢¹ñÆâÁÈ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¡£Ê¿²ÏÍª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡áº´²ì¸©¼¯Åç»Ô½Ð¿È¡á¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉð´ï¤ËÁ´6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¼Â´¶¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡ÊÃÏ¸µº´²ì¤«¤é¤â¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´¤ÆÊÖ¿®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÊ¿²Ï¤Ïº´²ìÅì¹â¤«¤é»³Íü³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤ÆÄ®ÅÄ¤ËÆþÃÄ¡£Í½Áª¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤¬½é¤ÎÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÀÅÀµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö6»î¹ç¤Î¤¦¤Á3»î¹ç¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â´¶¤¸¤¿¡£¸¥¿ÈÀ¤â¹â¤¯¾ï¤ËÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ô»ú¤òÉÕ¤±¤ë½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬º£¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤ËJ¥ê¡¼¥°¤â»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤â»Ï¤Þ¤ë¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ë¡£J1¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ëÄ®ÅÄ¤Ç¤Ï1ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤Ç2¡¢3·î¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¿·À±¡£18¿Í¤È¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U¡½23¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢2016Ç¯Âç²ñ°ÊÍè4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³12ÅÙÌÜ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Ï7·î24Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Þ¥ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÆ±¤¸DÁÈ¤ËÆþ¤ë¡£