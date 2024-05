ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ハッとするほど鮮やかなデザインに思わず目を奪われてしまいそうな「プリントトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ピーター・パン/ラプンツェル」プリントトートバッグ

© Disney

価格:各4,990円(税込)

サイズ:約43(底部34)×28×18cm

重さ:約270g

持ち手の立ち上がり寸法:約26.5cm

仕様:背面キャリーバー通し付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

まるで映画のワンシーンのような美しさのトートバッグ。

インクジェットプリントの色鮮やかさが特徴的で、底マチもありたっぷりと収納することができます。

キャリーバー通も付いているので、旅行時にも活躍しそう。

デザインは「ピーター・パン」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップされています。

ピーター・パン

「ピーター・パン」デザインのトートバッグ。

ロンドンの夜空を飛んでいる「ピーター・パン」や「ティンカー・ベル」「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」の姿が描かれています☆

内ポケットには「ピーター・パン」と「ウェンディ」、それから「ウェンディ」の髪の毛をひっぱっている「ティンカー・ベル」の姿も。

前面と内ポケットで、異なるタッチのアートが施されているのもポイントです!

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのトートバッグ。

夜空にランタンが舞い、ゴンドラに乗っている「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」を描いた、劇中のロマンティックなシーンが表現されています☆

内ポケットにはゴンドラに乗っている「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」のアートをプリント。

見つめ合いながら手をとる「ラプンツェル」たちの姿が魅力的です。

それぞれ開閉は天面ファスナータイプ。

内側にはオープンポケットが1つ付いています。

背面にはキャリーバー通し付きで旅行時にも重宝します。

デザインはもちろん、収納力もあるので様々なシーンで愛用できるトートバッグ。

ハッとするほど鮮やかなデザインに思わず目を奪われてしまいそうな「プリントトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

