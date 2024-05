ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、マリンテイストでお部屋がより明るくなる、「ドナルドダック」デザインの「遮光・遮熱カーテン」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」遮光・遮熱カーテン

© Disney

サイズと価格:【約100×90】8,990円(税込)、【約100×110】9,990円(税込)、【約100×120】9,990円(税込)、【約100×135】10,490円(税込)、【約100×150】10,990円(税込)、【約100×178】11,990円(税込)、【約100×185】11,990円(税込)、【約100×192】12,900円(税込)、【約100×200】12,900円(税込)、【約100×210】13,900円(税込)

仕様:遮光2級(遮光率99.80%以上99.99%未満)

付属品:アジャスターフック、タッセル

セット内容:カーテン2枚組(両開き)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインのカーテン。

ブルーの濃淡と白のストライプが爽やかなマリンテイストで、窓辺を明るくしてくれます!

© Disney

「ドナルドダック」と「デイジーダック」のほか、

© Disney

「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の姿が白いラインでデザインされています。

あちこちにいる「ドナルドダック」たちの姿を探すのも楽しい☆

そのほか浮き輪やイカリなどのマリンなモチーフや、足跡やサイン風のロゴもあしらわれとっても賑やかです。

© Disney

またサイズ展開が豊富なのもうれしいポイント。

リビングはもちろん、寝室や子供部屋にもおすすめです。

カーテンは遮熱・保温効果仕様になっているので年中快適。

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え、冬は冷気をカットし室温の低下を防いでくれます。

ほどよく光を遮る2級遮光タイプなのも魅力的。

外から室内の様子が見えにくく、さらに日差しを和らげることができます。

フックはカーテンレールが隠れるタイプ。

レールの上までカーテンがあるので、外光の漏れを軽減でき、見た目もよりすっきりとした印象になります。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗い可能。

汚れが気になったら気軽に洗え、お手入れもラクチンです。

「ドナルドダック」たちのアートが楽しいインテリアグッズ。

マリンテイストでお部屋がより明るくなる「遮光・遮熱カーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

