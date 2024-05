ハロプロ研修生による年に一度の一大イベント<Hello! Project 研修生発表会2024 〜春の公開実力診断テスト〜>が5月4日、東京・立川STAGE GARDENで行われた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。毎年恒例の<実力診断テスト>では、デビューを夢見るハロプロ研修生のパフォーマンスを、審査員やファンの投票によって表彰する。2024年は、デビューが決定しているハロプロ研修生ユニット’24 のメンバーを除く12人が<実力診断テスト>に参加。2023年3月加入で二度目の参加となった河野空愛・牧野永愛・林仁愛の3人に加えて、2024年2月に加入してまもない島川波菜・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・相馬優芽・大坪茉乃・吉田光里・杉原明紗・服部琉愛の9人が初の大舞台に臨んだ。



▲宮越千尋 / 自由曲 ▲宮越千尋 / 自由曲



▲吉田光里 / 自由曲 ▲吉田光里 / 自由曲



▲相馬優芽 / 自由曲 ▲相馬優芽 / 自由曲



▲浅野優莉花 / 自由曲 ▲浅野優莉花 / 自由曲



▲牧野永愛 / 自由曲 ▲牧野永愛 / 自由曲



▲大坪茉乃 / 自由曲 ▲大坪茉乃 / 自由曲



▲河野空愛 / 自由曲 ▲河野空愛 / 自由曲



▲島川波菜 / 自由曲 ▲島川波菜 / 自由曲



▲服部琉愛 / 自由曲 ▲服部琉愛 / 自由曲



▲林仁愛 / 自由曲 ▲林仁愛 / 自由曲



▲杉原明紗 / 自由曲 ▲杉原明紗 / 自由曲



▲西村乙輝 / 自由曲 ▲西村乙輝 / 自由曲



▲ハロプロ研修生ユニット'24 ▲ハロプロ研修生ユニット'24

■<Hello! Project 研修生発表会 2024 〜春の公開実力診断テスト〜>受賞一覧

【ベストパフォーマンス賞】

▼林仁愛

自由曲「プラトニック・プラネット」

課題曲「念には念」

【稲場愛香・小片リサ賞】

▼西村乙輝

自由曲「愛され過ぎることはないのよ」

課題曲「ゴールデン チャイナタウン」

【歌唱賞】

▼吉田光里

自由曲「Wake-up Call〜目覚めるとき〜」

課題曲「念には念」

【ダンス賞】

▼杉原明紗

自由曲「RED LINE」

課題曲「ブギウギLOVE」

【まこと賞】

▼相馬優芽

自由曲「妄想だけならフリーダム」

課題曲「恋愛奉行」



出演:ハロプロ研修生

松原ユリヤ・小野田華凜・橋田歩果・村越彩菜・植村葉純・吉田姫杷・上村麗菜 (ハロプロ研修生ユニット'24 )

河野空愛・牧野永愛・林仁愛

島川波菜・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・相馬優芽・大坪茉乃・吉田光里・杉原明紗・服部琉愛

ゲスト:つばきファクトリー

ゲスト審査員:稲場愛香・小片リサ

MC:まこと(シャ乱Q)・アラケン

※ハロプロ研修生ユニット'24 (松原ユリヤ・小野田華凜・橋田歩果・村越彩菜・植村葉純・吉田姫杷・上村麗菜)は実力診断テスト審査対象外となります。

■<Hello! Project 研修生発表会 2024 〜春の公開実力診断テスト〜>2024年5月4日(土/祝)@東京・立川STAGE GARDEN セットリスト

▼課題曲

01 ゴールデン チャイナタウン / Berryz 工房 (西村乙輝)

02 スキップ・スキップ・スキップ / つばきファクトリー (牧野永愛)

03 念には念 / こぶしファクトリー (吉田光里)

04 すっごいFEVER!/ モーニング娘。'23 (河野空愛)

05 ブギウギLOVE / カントリー・ガールズ (杉原明紗)

06 愛すべきべき Human Life / アンジュルム (大坪茉乃)

07 恋愛奉行 / BEYOOOOONDS (相馬優芽)

08 ブギウギLOVE / カントリー・ガールズ (島川波菜)

09 念には念 / こぶしファクトリー (林仁愛)

10 イジワルしないで 抱きしめてよ / Juice=Juice (宮越千尋)

11 ブギウギLOVE / カントリー・ガールズ (浅野優莉花)

12 まっさらブルージーンズ / ℃-ute (服部琉愛)

▼自由曲

13 冷たい風と片思い / モーニング娘。'15 (宮越千尋)

14 Wake-up Call〜目覚めるとき〜 / モーニング娘。'23 (吉田光里)

15 妄想だけならフリーダム / つばきファクトリー (相馬優芽)

16 愛して 愛して 後一分 / モーニング娘。(浅野優莉花)

17 ふるさと / モーニング娘。(牧野永愛)

18 桜チラリ / ℃-ute (大坪茉乃)

19 赤いフリージア / メロン記念日 (河野空愛)

20 I & YOU & I & YOU & I / タンポポ (島川波菜)

21 Kiss me 愛してる / ℃-ute (服部琉愛)

22 プラトニック・プラネット / Juice=Juice (林仁愛)

23 RED LINE / アンジュルム (杉原明紗)

24 愛され過ぎることはないのよ / モーニング娘。(西村乙輝)

25 映画の趣味が合うだけ (小片リサ)

26 虹を超える (小片リサ)

27 圧倒的LØVE (稲場愛香)

28 Pink Temperature (稲場愛香)

29 Power Flower 〜今こそ一丸となれ〜 (つばきファクトリー)

30 Stay free & Stay tuned (つばきファクトリー)

31 CHO ちょこっとロッケンロール (ハロプロ研修生ユニット’24)

32 未来ハジマリ (ハロプロ研修生ユニット’24)

33 Hello! まっさらの自分 (ハロプロ研修生)

34 絶対アイドル宣言 (ハロプロ研修生)

35 天まで登れ! (ハロプロ研修生)

■映像配信<Hello! Project 研修生発表会 2024 〜春の公開実力診断テスト〜>

アーカイブ配信:5月5日(日)17:00〜5月12日(日)24:00 ※予定

販売期間:4月5日(金)17:00〜5月12日(日)20:00

視聴チケット料金:¥4,000

▼購入:HELLO! PROJECT STREAM

https://www.up-fc.jp/helloproject-stream/

関連リンク

◆ハロプロ研修生 オフィシャルサイト

◆ハロプロ研修生 オフィシャルX(旧Twitter)

各メンバーは指定された楽曲から自身で選んだ「課題曲」と、選曲や衣装、パフォーマンスを自身で考案したセルフプロデュースの「自由曲」をステージでそれぞれ披露。ハロプロ研修生の定期公演で成⾧を見守り続けるまこと(シャ乱Q)、ダンス指導のみつばちまき、歌唱指導の上野まり子、数々のハロプロ楽曲を手がける作家の星部ショウ、ハロプロOGの小片リサと稲場愛香からなる審査員の面々は、ハロプロ研修生のMC指導などを担当するアラケンの進行による<実力診断テスト>の模様を、会場や配信で熱視線を送るファンと共に温かく見守った。まことが司会を務めたオープニングではハロプロ研修生に続き、ゲストである先輩グループのつばきファクトリーも登場。ハロプロ研修生を経て、つばきファクトリーの結成メンバーとなったリーダー・新沼希空は過去の<実力診断テスト>を回想し、「大きいステージで一人で歌うっていうのは、デビューしてからもなかなか経験できないと思うので、楽しんでほしいなって思います」とエールを送った。審査員が呼び込まれ、本年の<実力診断テスト>がいよいよスタート。前半は「課題曲」ブロックで、12人のメンバーが多彩な表情を見せた。トップバッターの西村は、赤く照らされたステージでBerryz工房の「ゴールデン チャイナタウン」を堂々と披露。直後には緊張を吐露するも、みつばちまきは「ちょっとビックリです。“練習のときに言ってよ…”と」と驚きを示し、「動きにキレがあったので、すごくいいなと思いました」と称賛した。二番手の牧野は、つばきファクトリーの「スキップ・スキップ・スキップ」で弾むように躍動する。リハーサルとは異なり「鏡もないので自分がどう踊っていたのか分からないんですけど、大きく踊ることを意識しました」と伝え、稲場は「出てきた瞬間の笑顔がとってもかわいくて、アイドル性がすごく高いなと思いました」と評価した。こぶしファクトリー「念には念」で力強い歌声を響かせ、鋭いまなざしを客席へと向けた吉田について、「最初から最後まで迷いのないパフォーマンス」と語った小片は、「今後、基礎の力とかも付いていけば、さらによくなるんじゃないかと思いました」と期待を込めた。続く河野は、モーニング娘。’23の「すっごいFEVER!」でファンキーなメロディに合わせて、ジャケットプレイも披露。直後には涙を浮かべ、声を震わせながら「自分に負けそうになったので、少し声を震えたのが残念でした」と伝えると会場から拍手が響いた。深呼吸を促し、フォローした上野は「出てきたときに華があります。それをまず、信じよう」と、メッセージを贈った。カントリー・ガールズの「ブギウギLOVE」で、イントロから客席の心をグッと引き寄せた五番手の杉原は、「目の前がカラフルで、とても楽しくパフォーマンスできました」と感想を述べた。稲場は「12歳でそんなに堂々としていたら、これからが楽しみで仕方ない」と称賛。次に、アンジュルムの「愛すべきべき Human Life」で物怖じすることなく歌声を響かせた大坪は、客席一面が「自分の好きな緑」になっていたと感動を伝えた。「課題曲」ブロックはまだまだ続く。それまでの緊張の面持ちから一変、曲が流れた途端に微笑み、元気いっぱいの歌声を響かせた相馬はBEYOOOOONDS「恋愛奉行」で軽快に躍動する。星部は「リズムとか語尾の処理とか、荒削りではあるものの、磨きがいのある声」だったと評価した。カントリー・ガールズの「ブギウギLOVE」でメリハリあるパフォーマンスを展開した島川は、「教えてくださった人たちを裏切らないようなパフォーマンスができるか」と悩みながらも「全部出しきれた」と微笑んだ。“がなり”も特徴的なこぶしファクトリーの「念には念」に挑戦した林に、上野は「入ってきて、イントロが鳴った瞬間に世界に入っていたのが素晴らしかった」と述べつつ、「ちょっと引くところとか、ちょっとキレイに聞かせるところとか、もしできたとしたら、このがなりがもっと効くと思います」と、さらなる成⾧に期待を込めた。続く宮越は、Juice=Juiceの「イジワルしないで 抱きしめてよ」をクールに披露。小片は「やりたいことがすごく伝わってきた」と称賛した。しなやかで緩急あるダンスと共にカントリー・ガールズの「ブギウギLOVE」を歌い上げた浅野は、ステージに備えて「(学校の)部活のときにちっちゃい声で歌いながら、10周15分以内で頑張って走りました」と努力を明かした。「課題曲」ブロックで最後を飾った最年少の服部は、℃-ute の「まっさらブルージーンズ」で笑顔のパフォーマンスを繰り広げた。稲場は「本当、アイドルという感じで。これからがすごく楽しみになりました。かわいい!」とステージでの姿を絶賛した。審査員の面々、ファンが真剣なまなざしで見守る中、12人のセルフプロデュースによる「自由曲」ブロックがスタート。衣装に至るまで、メンバーの努力やアイデアが凝縮されたステージとなった。イベント後半のトップバッター・宮越は、右腕にひらひらと舞うリボンを付けた白い衣装で登場。モーニング娘。'15の「冷たい風と片思い」を歌い上げ、小片は「お話している顔を見ていて、美人さんだなと思って。表情がこの楽曲に出ていました」と称賛した。二番手の吉田は赤と黒が映える衣装に身を包み、ラップも冴えるモーニング娘。'23の「Wake-up Call 〜目覚めるとき〜」を披露。難曲とされる楽曲を「1ヶ月間で練習して、歌えるようになったら絶対カッコいいと思って選びました」と意外な選曲理由を明かした。楽曲を手がけた星部はその度胸を評価した。続いて、白と水色を組み合わせた可憐な衣装をまとった相馬は、つばきファクトリーの「妄想だけならフリーダム」で躍動。稲場は「グループにいてアクセントになる声」とコメントした。ワインレッドのドレス姿で、バラのへアアクセサリーも目立った浅野はモーニング娘。の「愛して 愛して 後一分」を強気に歌い上げ、上野は歌声に「魔性感がある」と個性に言及した。五番手としてモーニング娘。の「ふるさと」を選曲した牧野は、その場で静かなステップを刻みながら、じっくりと歌声を披露。ハロプロ研修生加入後、「親と離れることが多くなって」と選曲理由を明かし、上野が涙する一幕も。ピンクのスカートに白いトップスを合わせた大坪は℃-ute の「桜チラリ」を軽やかに歌い上げた。星部はその歌声を「キャンディボイス」と評した。続く河野は、可憐なピンクのドレス姿でメロン記念日の「赤いフリージア」を披露。「課題曲」ブロックで流した涙を拭い去るような堂々とした表情で会場を魅了した。小片は「歌もダンスもとっても上手だと思うので、もっと自信を持ってパフォーマンスしていいのかなと思います。これからも応援しています」と背中を押した。淡いピンクのワンピースでステージへ登場した島川は、タンポポの「I & YOU & I & YOU & I」で軽快なステップを刻んだ。みつばちまきは「(島川は)レッスンしていて動きながら歌って、止まって歌って、次の一歩は必ずリズムがズレるんですよ。でも、今日はそれができていたんです」と成⾧を評価。黒と赤を組み合わせた衣装で℃-ute の「Kiss me 愛してる」を披露した服部は凛とした表情が印象的だ。星部は「パフォーマンスの世界に入っている感じがすごくいい」と絶賛した。白黒のチェックの衣装でJuice=Juiceの「プラトニック・プラネット」を披露した林は、力強い歌声を響かせた。稲場は「歌が上手い。拍手を何度も送りたくなるくらい」と称賛。赤と黒を組み合わせたドレスでアンジュルムの「RED LINE」を情熱的に歌い上げたのは杉原だ。星部は「今12歳、来年はどうなっているんですか!」と述べて笑いを誘い、「のびしろがすごい。今この時点でこのクオリティなら、本当に未来が楽しみ」と賛辞を送った。「自由曲」ブロックの最後を務めた西村は、シックな姿でモーニング娘。の「愛され過ぎることはないのよ」を熱唱。モーニング娘。OGである高橋愛と田中れいなへの憧れが選曲理由にあったと明かし、みつばちは「指の先まで力が入っていて、しっかりパフォーマンスをしてくれていた」と称えた。審査員、ファンによる投票を経て、ステージではハロプロOGの小片と稲場、ゲストのつばきファクトリーも楽曲を披露。ハロプロ研修生ユニット’24は新曲「未来ハジマリ」を初披露し、総勢19人のハロプロ研修生による「天まで登れ!」では全員が笑顔のほがらかなシーンとなった。すべての演目が終わり、いよいよ緊張感ただよう投票結果の発表へ。ステージでは、メンバーが様々な表情を浮かべた。2024年はベストパフォーマンス賞を前に、審査員特別賞として4名を表彰。『まこと賞』に選ばれた相馬は笑顔で喜びを口にした。みつばちまきからダンスパフォーマンスが評価されて、発表の瞬間に涙を流した杉原も感謝を吐露した。上野から歌唱力を評価された吉田は、難曲とされる「Wake-up Call〜目覚めるとき〜」を披露するにあたり「リズムが自分の中で一番の課題だったので、そこをたくさん練習して、この素晴らしい成果を出せたのがうれしいです」と歓喜の表情をみせた。そして、『稲場愛香・小片リサ賞』に選ばれた西村は「練習をいっぱいやってよかった」と、涙を浮かべながら思いを口にした。いよいよ『ベストパフォーマンス賞』の発表へ。会場の緊張感も高まる中で、「総得票数のほぼ半分」を獲得して栄誉ある賞に輝いた林の名前が発表されると場内に拍手が響いた。小片、稲場のエールを受けた林は涙を浮かべながら、現Juice=Juiceの川嶋美楓が『ベストパフォーマンス賞』を受賞した2023年の<実力診断テスト>を振り返り、「自分も来年はあんな風になりたいなと思っていました」と語った。また、「自分の努力がみなさんに伝わったんだなって思うと、すごくうれしいです。ありがとうございます」と、声を震わせながら感動を伝えた。残り時間わずかとなり、最後はハロプロ研修生一同が声を揃えて「ありがとうございました!」と感謝。2023年の<実力診断テスト>が大団円を迎えた。