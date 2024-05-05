Ž¢ÈóÂçÂ´²ÈÄí¤«¤éÅìÂçÁíÄ¹¾ÞŽ£1Ï²¤·¤¿Èà½÷¤ÎÊ³Æ®
¹¾¿¹É´²Ö¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¹¾¿¹¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¸½ºß¡¢Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë¿Í¤¬20Ç¯Á°¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Ï¤É¤¦¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ï²¿Í¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£ ¼«¿È¤â9Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ßÀ°æÀµ¸ã»á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÀÅ²¬¸©Î©ÀÅ²¬¹âÅù³Ø¹»¤«¤é½ÙÂæÉÍ¾¾¹»¤Ç1Ï²¡£½÷»Ò1¿Í¤ÎÅìÂçÊ¸·Ï¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ¸²Ê·Îà¤Ë¹ç³Ê¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô4Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤à°ìÊý¤Ç¡¢#YourChoiceProject¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý½÷»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹¾¿¹É´²Ö¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÂçÊ¸·Ï¥¯¥é¥¹¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¤À¤Ã¤¿
º£²ó¼èºà¤·¤¿¹¾¿¹É´²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÌ¾Ìç¹»¡¢ÀÅ²¬¸©Î©ÀÅ²¬¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤ï¤ºÏ²¿Í¤ò·è°Õ¡£½ÙÂæÉÍ¾¾¹»¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï²¿ÍÀ¸Åö»þ¡¢½ÙÂæÉÍ¾¾¹»¤ÎÅìÂçÊ¸·Ï¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¹¾¿¹¤µ¤ó1¿Í¤·¤«½÷À¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿Ï²¿Í¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Èà½÷¤Îº£¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹¾¿¹¤µ¤ó¤Î²á¹ó¤ÊÏ²¿ÍÀ¸³è¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î·Ð±Ä¼Ô²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÉ×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤Ç´ë¶È·Ð±Ä¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÌ¼¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¤¡¢ºÇÁ±¤Îºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¿¹¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬ÀÅ²¬Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°ÀÅ²¬¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¼õ¸³¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö5ºÐ¤Î¤È¤¤ËËå¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¤½Ï»ù¤Ç¤¹¤°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î½÷°å¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Êì¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¹»¤òÄ´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢¶µ°é´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿ÀÅ²¬Âç¤ÎÉíÂ°¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Ìµ»ö¤ËÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÉíÂ°¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Z²ñ¤äKUMON¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Áµ¤¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¼õ¸³¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¸Ä¿Í½Î¤Ç¤¹¤°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼þÅþ¤ÊÊÙ¶¯»ÑÀª¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©Î©ÀÅ²¬¹âÅù³Ø¹»¤Ë´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤â¼«Ê¬¤â¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÅìÂç¤ÎÍý²Ê·Îà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íý·¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤äÅìµþ³Ø·ÝÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ3¤Î²Æ¤ËÀÅ²¬¹â¹»¤È¡¢¤½¤Î³ê¤ê»ß¤á¤Î»äÎ©¹â¹»¤ò»ÖË¾¹»¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìÂçÍý·¤ÇAÈ½Äê¤â¶½Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ÀÅ²¬¸©Í¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢ÀÅ²¬¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Î¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢1³ØÇ¯320¿Í¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì20°Ì°ÊÆâ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿¿Ê¸¦ÌÏ»î¤Ç¤ÏÊÐº¹ÃÍ80¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹¥À®ÀÓ¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÅìÂçÍý·¤Ç¤âAÈ½Äê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¸³²ÊÌÜ¤Ç¤Ê¤¤²ÊÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÅÀ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬¤¢¤ëÆü¤â¡¢ËèÆü2»þ´Ö¤Ï¼«¼çÅª¤ËÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î´Ø¿´¤¬°Ü¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â1¤Î9·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¸¡¦ÍýÁªÂò¤Ç¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÍý·Ï¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹â2¤ÎÃæÈ×¤«¤é¡¢¡Ø»ä¤ÏËÜÅö¤Ë°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³èÆ°Åª¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆüÂ¤ò»È¤Ã¤Æ²Ô¤°»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ³ØÉô¤ä¾¦³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÅìÂç¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê³Ø¿¶¤êÊ¬¤±¡Ê¿Ê¿¶¤ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢1Ç¯À¸¡¦2Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3Ç¯À¸¤«¤é³Ø¤Ö³ØÉô¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¿Ê¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ê¸²Ê¶Îà¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹¾¿¹¤µ¤ó¤ÏÍý·Ï¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¡¢Íý²Ê¶Îà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æþ³Ø¸å¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìÂç¤ÎÊ¸·Ï¤Ï¼Ò²ñ²Ê¤¬2²ÊÌÜÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý·Ï¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¿ô³ØI¡¦A¤È¶¡¦B¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÊªÍý¡¦²½³Ø¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â2¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î¤Û¤¦¤¬¼õ¸³¤ÇÀï¤¨¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹â¹»2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÌÏ»î¤ÎÅìÂç¤ÎÈ½Äê¤â¡¢B¡ÁAÈ½Äê¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç³Ê¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤È»×¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÌÏ»î¤ÎÈ½Äê¤ÏµÞ¹ß²¼¤·¡¢°ìµ¤¤ËEÈ½Äê¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç³ÊºÇÄãÅÀ¤Ë20ÅÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¹â2¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¡±Ñ¿ô¹ñ¤ÇÌÏ»î¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ô·¤ÈÊªÍý¡¦²½³Ø¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¬¤¯¤Ã¤ÈÈ½Äê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤â750¡¿900ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åì¿Ê¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µîÇ¯»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤ÇÅìÂç¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬2¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤ÇÅÀ¿ô¤¬¾å¿¶¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¿ô·¤¬Á´Á³²ò¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¯¤Û¤ÉÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¹ç³ÊºÇÄãÅÀ¤«¤é20ÅÀ¤Û¤ÉÂ¤ê¤º¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î¼õ¸³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤·À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤éÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Äï¤ÎÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤ò¶µ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Êì¿Æ¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¿¤é°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Í½È÷¹»¤Ç¤âÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ò10Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬30Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¥¹¥¿¥Ð¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡£100¡óËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇEÈ½Äê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò¤Î¤È¤¤Î¤³¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¡¢¡ÖÀ¸È¾²Ä¤ÊÅØÎÏ¤¸¤ã¼õ¤«¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÏ²¿Í¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£1Ï²¤ÇÅìÂç¤Î¹ç³Ê¤òÄÏ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂç¤ÎÍý·Ï¤«¤é¡¢Ê¸·Ï¤Ë»ÖË¾¹»¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡ÖÊ¸Å¾¡×¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¿ô·¤òÄü¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÊÌÜ¤ÈÍý²Ê´ðÁÃ¤Ç¼õ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²Ê¶Îà¤Ë¼õ¤«¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Û¤¦¤¬¡¢1Ç¯´ÖË°¤¤º¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Í½È÷¹»¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤Ï½÷»Ò1¿Í
¤³¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤Ï½ÙÂæÉÍ¾¾¹»¤ÎÅìÂçÊ¸·Ï¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìÂç¤ÎÊ¸·Ï¥¯¥é¥¹¤Ï5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤À¤È¡¢Ï²¿Í¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÊÙ¶¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¹©É×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½Ìò¤Î¤È¤¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÏËèÆü10»þ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢9»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Î¤È¤¤Ï11»þ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢10»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËèÆü¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2²ÊÌÜ¤ËÁª¤ó¤ÀÀ¤³¦»Ë¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²½³Ø¡¦ÊªÍý¤Î´¶³Ð¤ÇÍý²ò¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦»Ë¤â²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Þ¡¼¥¯ÌÏ»î¤Ç40ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÅìÂç¤Î´§ÌÏ»î¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È0ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿ô³Ø¤Ê¤É¤ÎÆÀ°Õ¶µ²Ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦»Ë¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿ô³Ø¤ä±Ñ¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÀ°Õ¤ÊÊÙ¶¯¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦»Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Èà½÷¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢4³ä¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯ÌÏ»î¤ÎÅÀ¿ô¤â¡¢¹â¤¤ÅÀ¿ô¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¦¤È¤¦ÅìÂç¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÍè¤¿¹¾¿¹¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾å¤¬¤ëÀ®ÀÓ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»î¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç800ÅÀ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìÂç¤Ë¤Ï½Ð´ê¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µîÇ¯¤Î¼ºÇÔ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô³Ø¶¡¦B¤Ç¤Ï¥³¥±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ÆºÎÅÀ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¶²¤ë¶²¤ëºÎÅÀ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«805¡¿900ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅìÂç¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·è¿´¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸å¤ÇºÎÅÀ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ820¡¿900ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç800ÅÀÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤éÅìÂç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¾¡¼ê¤Ê´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¤³¦»Ë¤Ç9³ä¼è¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤ò¸«¤Æ¡¢ÅìÂç¤ÎÊ¸²Ê·Îà¤Ë½Ð´ê¤·¤¿¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê»´ê¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¡¦¾¦³ØÉô¤Î°ìÈÌÆþ»î¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ÍøÍÑÆþ»î¤ÇÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤Î¹ç³Ê¤òÄÏ¤ó¤À¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤È¾¦³ØÉô¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅìÂç¤Î2¼¡»î¸³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìÂç¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î²ÊÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
Áá°ðÅÄ¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤ÈÊä·ç¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾Ç¤ë
¤³¤¦¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿±¿Ì¿¤ÎÅìÂç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤Ç¡¢¾¦³ØÉô¤â²áµî5Ç¯·«¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ÜË¾¤ß¤¬¤Ê¤¤Êä·ç¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá°ðÅÄ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢ÅìÂç¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç°ì¶¶Âç³Ø¤Î¸å´ü»î¸³ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂç¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ê¹ç³Ê¤ÎÈÖ¹æ¤¬¡Ë³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤Ï¸«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¸«¤ì¤Ê¤¤¡¢¸«¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¡Ø¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÈô¤ÖÁ°¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡¢Èô¤ó¤À¤¢¤È¤Ï°Õ³°¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÊÈÖ¹æ¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Êì¤âÉã¤â¡¢µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤ò¾å²ó¤ë´¶Æ°¤Ï¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤Æ1Ï²¤ÇÌµ»öÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê·Îà¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¹¾¿¹¤µ¤ó¡£Ï²¿Í¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¡¢´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÂç¤ÎÊ¸·Ï¥³¡¼¥¹»ÖË¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê»ØÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤â¡¢ÌÏ»î¤Î¸å¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊÙ¶¯ÆâÍÆ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¼«¿È¤ÎÁªÂò¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤ÇÂç¤¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿Ê³Ø°Õ¼±¤¬»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Â´¶È¤·¤¿ÀÅ²¬¹â¹»¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊÐº¹ÃÍ¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹â¹»¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅìÂç¡Ù¤È¤¤¤¦½÷»Ò³ØÀ¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½ÙÂæÉÍ¾¾¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Æ±¤¸»ÖË¾¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏÊý½÷»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤
¸½ºß¹¾¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³ØÀì½¤¤Î4Ç¯À¸¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ëµ¤é¡¢¼«¿È¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤«¤éÃÏÊý½÷»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤·¤¿#YourChoiceProject¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆü¡¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#YourChoiceProject¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹¾¿¹¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¹¾¿¹¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
ÃÏÊý¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¾å¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÊý½÷»Ò¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î³èÆ°¤òÈà½÷¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î¶µÍÜ³ØÉô¤ÇÉý¹¤¤³ØÌäÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Þ¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤ò¸¦µæ¤¹¤ë·ÐºÑ³ØÉô¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Û¤¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼Â¸³¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹ÔÆ°¤ÎÊÐ¤ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÊÙ¶¯¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Ê¸³ØÉô¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³ØÀì½¤¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶µÍÜ³ØÉô¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿À¥ÃÏ»³³ÑÀèÀ¸¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÏÀ¤Î¼ø¶È¤â¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏÊý¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÏ²¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤
¡Ö¤½¤³¤ÇÃÏÊý¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬Á´Á³Ï²¿Í¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃÏÊý¤Î¼õ¸³À¸¤Î¿ÊÏ©¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏ²¿Í¤ò¤¹¤´¤¯È¿ÂÐ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Î¼õ¸³À¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤·¤¿¤¤¤±¤É°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÊý¤¬»ý¤ÄÏ²¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃ¯¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÀºÎÏÅª¤ÊÈà½÷¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÃÏÊý½Ð¿È¤Î½÷»Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÏ²¿Í¤·¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÊú¤¤¤¿Ç®°Õ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¿¹¤µ¤ó¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤Î¶µ·±¡§À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤äÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡ÊßÀ°æ Àµ¸ã ¡§ ¶µ°é·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë