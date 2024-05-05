「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□東名

（上り）

・横浜青葉IC付近 18時～23時 最大10キロ 最大約30分

・綾瀬SIC付近 11時～22時 最大15キロ 最大約40分

（下り）

・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分





「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】

□東京湾アクアライン（上り）・海ほたるPA付近 14時～19時 最大10キロ 最大約30分□中央道（上り）・小仏TN付近 9時～20時 最大20キロ 最大1時間20分（下り）・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分□北陸道（上り）・美川IC付近 9時～20時 最大10キロ 最大約25分（下り）・能美根上SIC付近 8時～21時 最大10キロ 最大約25分□関越道（上り）・高坂SA付近 14時～18時 最大10キロ 最大約20分□名神（上り）・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分

【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名

（下り）

・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分



□中央道

（下り）

・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分



□名神

（上り）

・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分



□伊勢道

（名古屋方面）

・亀山SIC付近 14時～20時 最大10キロ 最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速

（大阪方面）

・大津IC付近 16時～19時 最大10キロ 最大約40分



□阪神高速

（大阪方面）

・魚崎合流地点 9時～19時 最大18キロ 最大約1時間15分