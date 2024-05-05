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「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□東名
（上り）
・横浜青葉IC付近　18時～23時　最大10キロ　最大約30分
・綾瀬SIC付近　11時～22時　最大15キロ　最大約40分
（下り）
・豊田JCT付近　16時～20時　最大15キロ　最大約40分

□東京湾アクアライン
（上り）
・海ほたるPA付近　14時～19時　最大10キロ　最大約30分

□中央道
（上り）
・小仏TN付近　9時～20時　最大20キロ　最大1時間20分
（下り）
・土岐JCT付近　15時～20時　最大15キロ　最大約40分

□北陸道
（上り）
・美川IC付近　9時～20時　最大10キロ　最大約25分
（下り）
・能美根上SIC付近　8時～21時　最大10キロ　最大約25分

□関越道
（上り）
・高坂SA付近　14時～18時　最大10キロ　最大約20分

□名神
（上り）
・一宮IC付近　14時～21時　最大10キロ　最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本　中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名
（下り）
・豊田JCT付近　16時～20時　最大15キロ　最大約40分

□中央道
（下り）
・土岐JCT付近　15時～20時　最大15キロ　最大約40分

□名神
（上り）
・一宮IC付近　14時～21時　最大10キロ　最大約25分

□伊勢道
（名古屋方面）
・亀山SIC付近　14時～20時　最大10キロ　最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速
（大阪方面）
・大津IC付近　16時～19時　最大10キロ　最大約40分

□阪神高速
（大阪方面）
・魚崎合流地点　9時～19時　最大18キロ　最大約1時間15分