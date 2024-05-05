【ゴールデンウィーク高速道路渋滞予測】混雑するのはどこ？【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW5月6日】
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□東名
（上り）
・横浜青葉IC付近 18時～23時 最大10キロ 最大約30分
・綾瀬SIC付近 11時～22時 最大15キロ 最大約40分
（下り）
・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分
（上り）
・海ほたるPA付近 14時～19時 最大10キロ 最大約30分
□中央道
（上り）
・小仏TN付近 9時～20時 最大20キロ 最大1時間20分
（下り）
・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分
□北陸道
（上り）
・美川IC付近 9時～20時 最大10キロ 最大約25分
（下り）
・能美根上SIC付近 8時～21時 最大10キロ 最大約25分
□関越道
（上り）
・高坂SA付近 14時～18時 最大10キロ 最大約20分
□名神
（上り）
・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】
【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東名
（下り）
・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分
□中央道
（下り）
・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分
□名神
（上り）
・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分
□伊勢道
（名古屋方面）
・亀山SIC付近 14時～20時 最大10キロ 最大約25分
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】
【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速
（大阪方面）
・大津IC付近 16時～19時 最大10キロ 最大約40分
□阪神高速
（大阪方面）
・魚崎合流地点 9時～19時 最大18キロ 最大約1時間15分