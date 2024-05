ミニストップは、ファストフードや、おにぎり、サンドイッチ、寿司、パン、スイーツ等の人気商品の値段はそのままで増量した、「でか増しフェア」を開催します。

ミニストップ「でか増しフェア」

発売地区: 全国のミニストップ(2024年3月末現在:1,831店)

「でか増しフェア」は対象商品が、値段はそのままでサイズアップがされているので、お得に楽しめるイベントです☆

チキン南蛮&竹の子めし

価格:598円 (税込:645.74円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月27日(月)

「チキン南蛮&竹の子めし」はごはん20%増量!

タルタルチキン南蛮と、季節ごとに変わるご飯の組み合わせで人気のボリュームのあるお弁当です。

どでかむすびタルタルチキン南蛮

価格:140円(税込:151.20円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

「どでかむすびタルタルチキン南蛮」はごはん10g増量!

和風唐揚げを使用した、定番のでかむすび人気商品を、さらにサイズアップ☆

手巻寿司納豆巻

価格:118円 (税込:127.44円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月27日(月)

「手巻寿司納豆巻」は納豆30%増量!

人気の定番商品の手巻寿司。

たっぷりの納豆が楽しめます。

地各地域で人気のミニデリ「ポテトサラダ」は20%増量

おかずにもおつまみにもピッタリな丸カップに入ったサラダ、惣菜「ミニデリ」から、各地域で人気のポテトサラダが期間限定で内容量20%増量です!

フレッシュ野菜のポテトサラダ

価格:218円(税込:235.44円

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

販売地区:関東

ぎっしりポテトサラダ

価格:218円(税込:235.44円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

販売地区:東北

具だくさんポテトサラダ

価格:188円 (税込:203.04円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

販売地区:東海

ポテトサラダ

価格: 218円 (税込:235.44円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

販売地区:近畿、四国

ぎっしりポテトサラダ

価格:198円 (税込:213.84円)

増量期間:2024年5月7日(火)〜5月13日(月)

販売地区:九州

ミニストップアプリ イベント

イベント実施期間:2024年5月7日(火)〜5月27日(月)

クーポン利用期間:2024年5月7日(火)〜6月2日(日)

ミニストップアプリ限定で、でか増しフェア対象商品を10個購入ごとに「得盛ソフトバニラ」が200円引で購入できるアプリクーポンが貰えます☆

値段はそのままで増量中した商品が楽しめるお得な「でか増しフェア」は全国のミニストップで2024年5月7日(火)より開催です。

