¡Úµð¿Í¡Û¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¡¡±¦¸ªÉÔ°Â¤ÇËõ¾Ã¤â¡Ä¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£´Æü¤Ë±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤è¤êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡££µÆü¤«¤é¸Î¾ãÈÉ¤Ë¹çÎ®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Ï£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¼«¤éÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£Æü²èÁü¤ò»£¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢£±£°Æü¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤éÌá¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È·Ú¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¸Î¾ãÈÉ¤Ç¤ÎÄ´À°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¤Î°ì»þÎ¥Ã¦¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê·üÇ°ºàÎÁ¡£ÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±ÈÖÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç³«Ëë¤«¤é£±£´»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡££¹²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëàÊýÄø¼°á¤Ï¡¢¹âÍü¤äÀ¾´Ü¤Ê¤É¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£ºÝ¤Ë£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¸²ó¤«¤é±äÄ¹£±£°²ó¤Þ¤ÇÂç¹¾¡½À¾´Ü¡½¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ÈÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç°ÂÄê´¶¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤â¡ÖÂçÀª¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢£±¿Í·ç¤±¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ïµß±ç¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£ÂçÀª¼«¿È¤âºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¯Á°¤Ë¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤è¤Í¡×¤È°Â¤É¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤ÎºÇÃ»Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤ò¹½ÃÛ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëº£¤Î°¤Éôµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëµÕ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£