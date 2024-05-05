[5.4 ブンデスリーガ第32節](ラインエネルギーシュタディオン)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ケルン]

先発

GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ

DF 2 ベンノ・シュミッツ

DF 4 ティモ・ヒューバース

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 35 M. Finkgräfe

MF 6 エリック・マルテル

MF 8 D. Huseinbašić

MF 9 ルカ・ヴァルトシュミット

FW 29 ヤン・ティールマン

FW 37 リントン・マイナ

FW 40 ファリデ・アリドゥ

控え

GK 20 フィリップ・ペントケ

DF 3 ドミニク・ハインツ

DF 18 ラスムス・カルステンセン

MF 11 フロリアン・カインツ

MF 22 ヤコブ・クリステンセン

FW 21 シュテファン・ティゲス

FW 23 サルギス・アダムヤン

FW 42 D. Downs

FW 45 J. Diehl

監督

Timo シュルツ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 5 マヌエル・グルデ

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 17 ルーカス・キュブラー

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 22 ロランド・サライ

MF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 6 アティッラ・サライ

DF 33 J. Makengo

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 44 M. Breunig

監督

クリスティアン・シュトライヒ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります