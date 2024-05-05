ケルンvsフライブルク スタメン発表
[5.4 ブンデスリーガ第32節](ラインエネルギーシュタディオン)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ケルン]
先発
GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ
DF 2 ベンノ・シュミッツ
DF 4 ティモ・ヒューバース
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 35 M. Finkgräfe
MF 6 エリック・マルテル
MF 8 D. Huseinbašić
MF 9 ルカ・ヴァルトシュミット
FW 29 ヤン・ティールマン
FW 37 リントン・マイナ
FW 40 ファリデ・アリドゥ
控え
GK 20 フィリップ・ペントケ
DF 3 ドミニク・ハインツ
DF 18 ラスムス・カルステンセン
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 22 ヤコブ・クリステンセン
FW 21 シュテファン・ティゲス
FW 23 サルギス・アダムヤン
FW 42 D. Downs
FW 45 J. Diehl
監督
Timo シュルツ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 22 ロランド・サライ
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 33 J. Makengo
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ケルン]
先発
GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ
DF 2 ベンノ・シュミッツ
DF 4 ティモ・ヒューバース
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 35 M. Finkgräfe
MF 6 エリック・マルテル
MF 8 D. Huseinbašić
MF 9 ルカ・ヴァルトシュミット
FW 37 リントン・マイナ
FW 40 ファリデ・アリドゥ
控え
GK 20 フィリップ・ペントケ
DF 3 ドミニク・ハインツ
DF 18 ラスムス・カルステンセン
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 22 ヤコブ・クリステンセン
FW 21 シュテファン・ティゲス
FW 23 サルギス・アダムヤン
FW 42 D. Downs
FW 45 J. Diehl
監督
Timo シュルツ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 22 ロランド・サライ
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 33 J. Makengo
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります