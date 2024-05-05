ジローナvsバルセロナ スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](モンティリビ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 25 エリック・ガルシア
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 14 アレイクス・ガルシア
MF 16 サビオ
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 イバン・マルティン
FW 9 アルテム・ドフビク
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 26 トニ フイディアス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 11 バレリー・フェルナンデス
DF 15 フアンペ
DF 20 ヤン・コウト
MF 19 トニ・ビジャ
FW 24 ポルトゥ
FW 31 Jastin García
監督
ミチェル
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 16 フェルミン・ロペス
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
MF 8 ペドリ
MF 18 オリオル・ロメウ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 25 エリック・ガルシア
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 14 アレイクス・ガルシア
MF 16 サビオ
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 イバン・マルティン
FW 9 アルテム・ドフビク
GK 1 ファン・カルロス
GK 26 トニ フイディアス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 11 バレリー・フェルナンデス
DF 15 フアンペ
DF 20 ヤン・コウト
MF 19 トニ・ビジャ
FW 24 ポルトゥ
FW 31 Jastin García
監督
ミチェル
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 16 フェルミン・ロペス
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
MF 8 ペドリ
MF 18 オリオル・ロメウ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります