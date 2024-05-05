[5.4 ラ・リーガ第34節](モンティリビ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 3 ミゲル・グティエレス

DF 5 ダビド・ロペス

DF 17 デイリー・ブリント

DF 25 エリック・ガルシア

MF 8 ビクトル・ツィハンコフ

MF 14 アレイクス・ガルシア

MF 16 サビオ

MF 21 ヤンヘル・エレーラ

MF 23 イバン・マルティン

FW 9 アルテム・ドフビク

控え

GK 1 ファン・カルロス

GK 26 トニ フイディアス

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 11 バレリー・フェルナンデス

DF 15 フアンペ

DF 20 ヤン・コウト

MF 19 トニ・ビジャ

FW 24 ポルトゥ

FW 31 Jastin García

監督

ミチェル

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 パウ・クバルシ

MF 15 アンドレアス・クリステンセン

MF 20 セルジ・ロベルト

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 16 フェルミン・ロペス

FW 27 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 17 マルコス・アロンソ

DF 39 Héctor Fort

MF 8 ペドリ

MF 18 オリオル・ロメウ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 11 ラフィーニャ

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 19 ビトール・ロッキ

監督

シャビ・エルナンデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります