ビッケブランカ、全編英詞の新曲「Never Run」リリース＆全国ホールツアー開催決定
ビッケブランカが、全編英詞の新曲「Never Run」を本日5月5日にデジタルリリースした。
5月3日に絢香・緑黄色社会との対バンイベント形式で開催された自身のスペシャルイベント第3弾＜Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝-＞にて、新曲「Never Run」をフルバンド編成で初披露、楽曲の配信リリースを迎えるというサプライズでの新曲発表となった。スぺースシャワーTVでは、6月26日に本公演の模様が独占放送される。
ビッケブランカは本楽曲について、「北米ツアーで様々なインスパイアを受け、帰国した時にはたくさんのアイデアと曲を作りたい衝動が沸き、制作に取り組みました。 駆り立てられるようなビート、是非聴いてみてください」とコメントしている。
さらに、全国ホールツアー＜VK Blanka HALL TOUR 2024＞の開催も発表された。こちらのツアーでは、9月27日の愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館ビレッジホールを皮切りに、札幌・大阪・東京・宮城を回り、ファイナル12月8日 福岡：国際会議場メインホールまで全6都市を回る。チケットは、本日5月5日午前10時よりファンクラブFrench Link最速先行受付が開始される。
「Never Run」
2024年5月5日 Digital Release
Streaming ＆ Download：https://vkblanka.lnk.to/neverrun
Music Video：https://youtu.be/5B5UKCWGTmc
※5/5(日)20時 YouTubeプレミア公開
＜Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝-＞オンエア情報
番組タイトル：Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝-
放送：6月26日(水)22:00〜23:00
出演：ビッケブランカ
内容：『Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝-』の模様をスペースシャワーTVにて独占オンエア
ビッケブランカのライブ映像に加え、当日のインタビューと密着を交えた特別番組をお届け。
番組URL：https://tv.spaceshower.jp/p/00088345/
＜VK Blanka HALL TOUR 2024＞
9月27日(金) 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
開場/開演 18:00/19:00
10月12日(土) 北海道・札幌共済ホール
開場/開演 17:00/18:00
10月16日(水) 大阪・オリックス劇場
開場/開演 18:00/19:00
10月31日(木) 東京・TOKYO DOME CITY HALL
開場/開演 18:00/19:00
11月23日(土) 宮城・トークネットホール仙台 大ホール
開場/開演 17:00/18:00
12月8日(日) 福岡・福岡国際会議場メインホール
開場/開演 17:00/18:00
・チケット
ファンクラブFrench Link最速先行受付
開始：5月5日(日)午前10時〜5月12日(日)23:59迄
URL：https://tinyurl.com/da3eajd7
＊今からのご入会(=ご入金)でもFrench Link最速先行に間に合います。
・座席
French Link VIP 指定席 (前売のみ)：￥10,000(税込)
スペシャルグッズ付き/VIPラミネートパス付き/中央前方座席確保/VIP専用レーンからの優先入場
指定席 (前売)：￥7,000(税込)
ライブ出演情報
出演日時：5月11日(土)16:55〜 GOOD VIBES STAGE
会場：山梨県山中湖交流プラザ きらら
https://spring.sweetloveshower.com/2024/index.html
＜森、道、市場2024＞
出演日：5月25日(土)
会場：愛知県蒲郡市ラグーナビーチ＆ラグナシア
https://morimichiichiba.jp
＜FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” SPECIAL LIVE RADIO MAGIC＞
出演日：6月2日(日)
会場：大阪城ホール
https://funky802.com/radiomagic/
＜Anime Friends 2024＞
出演予定日：7月21日(日)
会場：Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi
https://animefriends.com.br/
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