¤µ¤ó¤Þ¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É²ÏËÜÂÀ¤ÎÁûÆ°à¤ª¤¤¤·¤¤áÈ¯¸À¤ÇÃ¡¤«¤ì¶òÃÔ¡Ö¤¨¤é¤¤ÌÜ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Àè½µ¤ÎÆ±¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×²ÏËÜÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡ÖÃ¡¤«¤ì¤¿¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï£´·î£²£·Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÏËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ò°û¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦¡Ø¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¡Ë¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤¨¤é¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤³¤È¤Ç¡£¤ªÁ°¤ä¤Ç¡¢¤¢¤ì¡£²¶¤¬Ã¡¤«¤ì¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ë¶ì¾ð¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤¬°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ºº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²ÏËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¿ì¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤ä¤ó¤«¡£¤½¤ì¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤±¤É¤â¡£¤ªÁ°¤«¤Ê¡©¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤óÃ¯¤ä¡©¡×¤È¶¦±é¼Ô¤ËÈ¯¸À¤òÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥¸¤ä¤Í¤ó¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÁ°¤ä¤Í¤ó¡£¡Ø·»¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤ó¡£²¶¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤ä¡£ÇòË²´Ø¤Î£Ã£Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤óÈ¯¿®¤Ç¡Ä¡×¤È¤á¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤«¤é¤ä¤Ê¡£¤½¤ì¤ÇºòÆü¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæ¡ÊÍµÆó¡Ë¤¬¡ØËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ø²¶¤ÎÀÕÇ¤¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡¢Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥¸¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àè½µ¤ÎÊüÁ÷¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ê¡Ö¤µ¤ó¤ÞÈ¯¿®¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬²¶¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤Æ¡£²¶¤Ïµ²±¤¢¤ó¤Í¤ó¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È´°Á´¤Ë¥·¥ç¡¼¥¸¤Ë¤Ì¤ì¤®¤Ì¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¡£