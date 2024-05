【ディズニーヴィランズ ファッションリングコレクション】5月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーヴィランズ ファッションリングコレクション」を5月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、ディズニーヴィランズの象徴的なアイコンやモチーフがデザインされたインパクトあるリング。パーク等に行く際に、身に着けて楽しめるようなアイテムに仕上がっている。ラインナップは「毒リンゴ from 白雪姫」、「フロットサム&ジェットサム from リトル・マーメイド」、「マレフィセント・ドラゴン from 眠れる森の美女」、「ジャファーの杖 from アラジン」、「ハートの女王 from ふしぎの国のアリス」の5種類が用意されている。

【ラインナップ】

毒リンゴ from 白雪姫

ハートの女王 from ふしぎの国のアリス

マレフィセント・ドラゴン from 眠れる森の美女

フロットサム&ジェットサム from リトル・マーメイド

ジャファーの杖 from アラジン

【ディズニーヴィランズ ファッションリングコレクション】

サイズ:本体 約30mm

材質:本体 PVC

(C) Disney