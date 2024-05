森口博子が“大人のためのアニソンカバーアルバム” をコンセプトとしたアルバムの第2弾『ANISON COVERS 2』を、デビュー記念日でもある8月7日にリリースすることが発表された。森口博子は2019年から2022年にかけてに“大人のためのガンダムソングカバーアルバム”をコンセプトとした『GUNDAM SONG COVERS』シリーズを3作リリース。シリーズ全作品がオリコン週間アルバムランキング3位以内にランクインし、シリーズ累計出荷枚数が25万枚を突破する快挙を達成。

『ANISON COVERS 2』



2024年8月7日リリース▪︎初回限定盤CD + Blu-rayイラストスリーブケース仕様¥4,000+税 KICS-94160水着の袋とじブックレット(初回限定盤Ver.)封入予約:https://moriguchi-hiroko.lnk.to/ANISONCOVERS2▪︎通常盤CD ONLY¥3,000+税 KICS-4160水着の袋とじブックレット(通常盤Ver.)封入予約:https://moriguchi-hiroko.lnk.to/ANISONCOVERS2TSUJYO[CD] ※初回限定盤、通常盤 共通内容想い出がいっぱい (「みゆき」エンディングテーマ)STILL LOVE HER(失われた風景) (「CITY HUNTER 2」エンディングテーマ)BE FREE (「鎧伝サムライトルーパー」エンディングテーマ)ゆめいっぱい (「ちびまる子ちゃん」メインテーマ)ブルーウォーター (「ふしぎの海のナディア」オープニングテーマ)微笑みの爆弾 (「幽☆遊☆白書」オープニングテーマ)YOU GET TO BURNING (「機動戦艦ナデシコ」オープニングテーマ)おジャ魔女カーニバル!! (「おジャ魔女どれみ」オープニングテーマ)プラチナ (「カードキャプターさくら」オープニングテーマ)鳥の詩 (「AIR」主題歌)※上記曲順は実際の収録曲順とは異なります※収録曲順と各楽曲に参加するコラボアーティストは後日発表となります[BD] ※初回限定盤のみリード曲 Music Videoリード曲 Making of Music Video※楽曲は後日発表となります