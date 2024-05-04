SEKAI NO OWARI、新曲「Romantic」を5月10日配信開始＋ジャケット画像公開
SEKAI NO OWARIの新曲「Romantic」が5月10日(金)より配信開始となることが決定した。配信に先駆けて、ジャケット写真と歌詞が公開されている。
◆SEKAI NO OWARI 画像
ジャケットは鏡に口紅で“Romantic is Dead”の文字が書かれた様子を写真でとらえたもの。楽曲の詞世界を掻き立てる仕上がりだ。
楽曲「Romantic」は、TBS系金曜ドラマ『9ボーダー』の主題歌に起用されている。ドラマ劇中にはSEKAI NO OWARIの他既存楽曲も次々と起用されており、SEKAI NO OWARIファンを中心にSNSで注目を集めているとのことだ。なお、新曲「Romantic」は既にInstagram先行視聴がスタート。投稿する際に「Romantic」の音源が使用できるようにもなっている。
■新曲「Romantic」
※TBS系金曜ドラマ『9ボーダー』主題歌
▼「Romantic」Instagram Link
https://www.instagram.com/reels/audio/432343009386037
■金曜ドラマ『９ボーダー』
※毎週金曜 夜10:00〜10:54
※初回は15分拡大 夜10:00〜11:09
▼出演者
大庭七苗：川口春奈
成澤六月：木南晴夏
大庭八海：畑 芽育
松嶋 朔：井之脇 海
高木陽太：木戸大聖
成澤邦夫：山中 聡
梅津 剣：伊藤俊介(オズワルド)
盛岡久美子：内田 慈
新浜良則：岩谷健司
西尾双葉：箭内夢菜
八木千尋：奥村佳恵
稲沢大吾：矢崎 広
立花祐輔：兵頭功海
辻本あつ子：YOU
コウタロウ：松下洸平
製作：TBSスパークル TBS
脚本：金子ありさ
音楽：jizue
主題歌：SEKAI NO OWARI「Romantic」(ユニバーサル ミュージック)
プロデュース：新井順子
協力プロデュース：阿部愛沙美
演出：ふくだももこ 坂上卓哉
公式サイト：https://www.tbs.co.jp/9border_tbs/
公式X：＠9border_tbs
公式Instagram：9border_tbs
公式TikTok：＠9border_tbs
■＜SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」＞
3月17日(日) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月30日(土) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
3月31日(日) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
4月06日(土) 静岡・エコパアリーナ
4月07日(日) 静岡・エコパアリーナ
4月13日(土) 広島・グリーンアリーナ
4月14日(日) 広島・グリーンアリーナ
4月20日(土) 福井・サンドーム福井
4月21日(日) 福井・サンドーム福井
4月27日(土) 北海道・北海道⽴総合体育センター 北海きたえーる
4月28日(日) 北海道・北海道⽴総合体育センター 北海きたえーる
5月05日(日) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館
5月06日(月祝) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館
5月11日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
5月12日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月01日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月02日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月08日(土) 長野・ビッグハット
6月09日(日) 長野・ビッグハット
6月12日(水) 大阪・大阪城ホール
6月13日(木) 大阪・大阪城ホール
6月22日(土) 兵庫・ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール)
6月23日(日) 兵庫・ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール)
7月12日(金) 愛知・ポートメッセなごや
7月13日(土) 愛知・ポートメッセなごや
7月17日(水) 大阪・大阪城ホール
7月18日(木) 大阪・大阪城ホール
7月25日(木) 徳島・アスティとくしま
7月26日(金) 徳島・アスティとくしま
8月10日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜
8月11日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
8月12日(月祝) 神奈川・Kアリーナ横浜
※全国15会場33公演
▼チケット
一般発売開始(一部公演を除く)：2024年2月17日12:00
・指定席
・注釈付き指定席
・立見
※チケット料⾦は全て11,000円(税込)
関連リンク
◆SEKAI NO OWARI UNIVERSAL MUSIC オフィシャルページ
◆SEKAI NO OWARI ライブツアー特設サイト