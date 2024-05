LUNA SEAのJが2024年ソロライヴの幕開けとなる<J LIVE SPRING -Stand at the Summit->を大阪と東京で開催した。2023年11月以来、約半年ぶりとなる公演はフロアを灼熱に染め上げ、次なるアクションも発表となった。ライヴ<J LIVE SPRING -Stand at the Summit->中盤では、未発表の新曲を立て続けに3曲披露されるなど、現在制作中のニューアルバムへの期待がライヴ会場はもとより、SNS等を通じてファンの間で熱く盛り上がった。

■<J LIVE 2024 SPRING -Stand at the Summit- FINAL>5月4日(土)@恵比寿LIQUIDROOM セットリスト



01 Twisted dreams02 RECKLESS03 Wake Up!04 PYROMANIA05 New Song 106 New Song 207 New Song 308 LIE-LIE-LIE09 GO with the Devil10 break11 BUT YOU SAID I'M USELESS12 Go Charge13 go crazyencoreen1 Feel Your Blazeen2 NOWHERE