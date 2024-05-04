R・マドリーvsカディス スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
[カディス]
先発
GK 1 ヘレミアス・レデスマ
DF 2 ホセバ・サルドゥア
DF 3 ファリ
DF 5 ビクトル・チュスト
DF 15 ハビ・エルナンデス
MF 4 ルベン・アルカラス
MF 7 ルベン・ソブリーノ
MF 8 アレックス・フェルナンデス
MF 17 ゴンサロ・エスカランテ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 16 クリス・ラモス
控え
GK 13 ダビド・ヒル
DF 14 ママドゥ・エムバイェ
DF 20 イサ・カルセレン
DF 33 ルーカス・ピレス
MF 6 ディアディ・サマッセク
MF 11 イバン・アレホ
FW 9 フアンミ
FW 10 ブライアン・オカンポ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 セルジ・グアルディオラ
FW 21 ロジェール マルティ
FW 25 マキシ・ゴメス
監督
ペジェグリーノマウリシオ
※23:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
[カディス]
先発
GK 1 ヘレミアス・レデスマ
DF 2 ホセバ・サルドゥア
DF 3 ファリ
DF 5 ビクトル・チュスト
DF 15 ハビ・エルナンデス
MF 4 ルベン・アルカラス
MF 7 ルベン・ソブリーノ
MF 8 アレックス・フェルナンデス
MF 17 ゴンサロ・エスカランテ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 16 クリス・ラモス
控え
GK 13 ダビド・ヒル
DF 14 ママドゥ・エムバイェ
DF 20 イサ・カルセレン
DF 33 ルーカス・ピレス
MF 6 ディアディ・サマッセク
MF 11 イバン・アレホ
FW 9 フアンミ
FW 10 ブライアン・オカンポ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 セルジ・グアルディオラ
FW 21 ロジェール マルティ
FW 25 マキシ・ゴメス
監督
ペジェグリーノマウリシオ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります