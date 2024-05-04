シュツットガルトvsバイエルン スタメン発表
[5.4 ブンデスリーガ第32節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 バルデマール・アントン
DF 20 レオニダス・ステルギウ
DF 21 伊藤洋輝
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 9 セール・ギラシ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 45 A. Chase
MF 5 マフムード・ダフード
MF 10 チョン・ウヨン
MF 17 原口元気
MF 40 L. Raimund
MF 43 R. Paula
FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 39 マティス・テル
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 34 L. Zvonarek
FW 10 レロイ・サネ
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
トーマス・トゥヘル
※22:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 バルデマール・アントン
DF 20 レオニダス・ステルギウ
DF 21 伊藤洋輝
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 45 A. Chase
MF 5 マフムード・ダフード
MF 10 チョン・ウヨン
MF 17 原口元気
MF 40 L. Raimund
MF 43 R. Paula
FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 39 マティス・テル
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 34 L. Zvonarek
FW 10 レロイ・サネ
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります