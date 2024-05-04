[5.4 ブンデスリーガ第32節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 2 バルデマール・アントン

DF 20 レオニダス・ステルギウ

DF 21 伊藤洋輝

DF 29 アンソニー・ルオー

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 27 クリス・フューリッヒ

FW 9 セール・ギラシ

FW 26 デニズ・ウンダブ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 15 パスカル・シュテンツェル

DF 45 A. Chase

MF 5 マフムード・ダフード

MF 10 チョン・ウヨン

MF 17 原口元気

MF 40 L. Raimund

MF 43 R. Paula

FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ

監督

セバスティアン・ヘーネス

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 39 マティス・テル

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 34 L. Zvonarek

FW 10 レロイ・サネ

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります