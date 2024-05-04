ブレーメンvsボルシアMG スタメン発表
[5.4 ブンデスリーガ第32節](ヴェーザーシュタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ブレーメン]
先発
GK 30 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アントニー・ユング
DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 8 ミッチェル・バイザー
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 14 セネ・ライネン
MF 20 ロマーノ・シュミット
MF 27 フェリックス・アグ
MF 29 ニック・ボルテマーデ
FW 7 マービン・ドゥクシュ
控え
GK 38 エドゥアルド・ドス・サントス・ヘスラー
DF 2 オリビエ・デマン
DF 4 ニクラス・シュタルク
DF 22 J. Malatini
DF 36 クリスティアン・グロス
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 21 I. Hansen-Aarøen
FW 9 ダビド・コウナツキ
FW 35 L. Opitz
監督
オレ・ベルナー
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 3 板倉滉
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 14 アラサン・プレア
FW 25 ロビン・ハック
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 18 シュテファン・ライナー
DF 20 ルカ・ネッツ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 19 N. Ngoumou
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ブレーメン]
先発
GK 30 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アントニー・ユング
DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 8 ミッチェル・バイザー
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 14 セネ・ライネン
MF 20 ロマーノ・シュミット
MF 27 フェリックス・アグ
MF 29 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 38 エドゥアルド・ドス・サントス・ヘスラー
DF 2 オリビエ・デマン
DF 4 ニクラス・シュタルク
DF 22 J. Malatini
DF 36 クリスティアン・グロス
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 21 I. Hansen-Aarøen
FW 9 ダビド・コウナツキ
FW 35 L. Opitz
監督
オレ・ベルナー
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 3 板倉滉
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 14 アラサン・プレア
FW 25 ロビン・ハック
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 18 シュテファン・ライナー
DF 20 ルカ・ネッツ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 19 N. Ngoumou
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります