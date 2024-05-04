[5.4 ブンデスリーガ第32節](ヴェーザーシュタディオン)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ブレーメン]

先発

GK 30 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アントニー・ユング

DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ

DF 32 マルコ・フリードル

MF 8 ミッチェル・バイザー

MF 10 レオナルド・ビッテンコート

MF 14 セネ・ライネン

MF 20 ロマーノ・シュミット

MF 27 フェリックス・アグ

MF 29 ニック・ボルテマーデ

FW 7 マービン・ドゥクシュ

控え

GK 38 エドゥアルド・ドス・サントス・ヘスラー

DF 2 オリビエ・デマン

DF 4 ニクラス・シュタルク

DF 22 J. Malatini

DF 36 クリスティアン・グロス

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 21 I. Hansen-Aarøen

FW 9 ダビド・コウナツキ

FW 35 L. Opitz

監督

オレ・ベルナー

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 3 板倉滉

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 8 ユリアン・バイグル

MF 9 フランク・オノラ

MF 17 クアディオ・コネ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

FW 14 アラサン・プレア

FW 25 ロビン・ハック

控え

GK 1 ヨナス・オムリン

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 18 シュテファン・ライナー

DF 20 ルカ・ネッツ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 19 N. Ngoumou

FW 7 パトリック・ヘアマン

FW 13 ジョルダン・シエバチュ

FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ

監督

ジェラルド・セオアネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります