¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö£²¤ÄÉé¤±¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤è¡¢¤½¤é¡× º£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Çµð¿Í¤ËÏ¢ÇÔ¡¡
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£°²ó¡¢£²¡½£±¤Çº£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¡Ö£²¤ÄÉé¤±¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤è¡¢¤½¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é£±Ç¯´Ö¤Ç¤¤ë¤«¤¤¤Ê¡£Áê¼ê¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤éÉé¤±¤òËÉ¤²¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤«¤é¡×¤È¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¾Í¦¤¬º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡££²²ó°Ê¹ß¤Ï£ÇÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢£·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀ¾¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ê¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±ç¸îÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¤¢¡£¤¨¤¨¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£±¤Î£¸²ó¡¢£²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿´äºê¤¬°ì»àÆóÎÝ¤Ç´Ý¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢º£µ¨½é¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤Îµ¾ÂÇ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ìî¼ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤¬ÃÙ¤ì¡¢Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤ÎÁ÷µå¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÅ¾¡¹¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½Ã¥¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄËº¨¤Î¼ººö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê´äºê¤Ï¡Ë´Ý¤Î»þ¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¹â¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤·¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ð¥ó¥È¤Î¥ß¥¹¤â½Ð¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡££°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡¢£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£°ì¤Ä¤Î¤¢¤¢¤¤¤¦¥ß¥¹¡¢»Íµå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÇ½ç¤¬¿Ê¤à¤ó¤ä¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤â¤»¤ó¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¥¢¥«¥ó¤ï¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±äÄ¹£±£°²ó¤Ë¤Ï°ì»à¤«¤é£³ÈÖ¼ê¡¦¼¿¸¶¤¬ÂåÂÇ¡¦ÇëÈø¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢£´ÈÖ¼ê¡¦ÅçËÜ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Ý¡¢ÂåÂÇ¡¦Ä¹Ìî¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ°ì»à»°ÎÝ¡£Â³¤¯µÈÀî¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Íµå¤¬Íí¤à¤è¤Ê¤¢¡£ÅÀ¤¬Æþ¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Í¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Ê¡×¤È»Íµå¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡