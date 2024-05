平井 大が、自身が主催するビーチフェス<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ>を5月3日・4日に千葉・稲毛海浜公園で開催した。<THE BEACH TRIP>は2019年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、2022年には千葉・稲毛海浜公園、2023年には大阪・SENNAN LONG PARKと千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催し、2会場で4.5万人を動員するなど毎年恒例の人気ライブだ。

「THE BEACH TRIP 2024」セットリスト プレイリスト

Day1

https://dai.lnk.to/thebeachtrip2024day1



Day2

https://dai.lnk.to/thebeachtrip2024day2

◆平井 大 オフィシャルサイト

今年は4月に沖縄・ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ、5月3日、4日に千葉・稲毛海浜公園で2daysの開催となり、3公演で5万人のファンを魅了した。稲毛海浜公園のビーチの上にステージを立て、波の音や海風を感じながら平井 大の奏でる音楽を楽しむことができるビーチステージならではの特別なライブが行われたほか、ライブパフォーマンス以外にも食事やオフィシャルグッズをはじめ、フォトブースやゲームエリア、スケートボードパーク、古着屋など無料で入場できるエリアも用意されており、会場全体に平井 大のエッセンスが散りばめられていた。また、ノート e-POWER特設ブースには、日産 ノート e-POWERとコラボレーションしたオリジナルギター「e-POWER GUITAR」が展示されており、ライブが始まる前には平井本人がブースをサプライズで訪れ、たくさんのお客さんが集まる中「Walk Together」を「e-POWER GUITAR」で弾き語りする場面も。4日の公演では、人気のラブソング「Stand by me, Stand by you.」や「Buddy」をはじめ、「今日から夏ということで、大切な思い出を一緒に作っていきましょう!」というMCとともに一足先に夏を感じることのできるサマーチューン「Malibu Girl」「Slow & Easy」などを披露。アンコールでは、「日産 ノート e-POWER」のCMソングで4月20日にリリースされたばかりの新曲「Walk Together」を披露し会場を盛り上げた。さらに、アンコールの途中ではお客さんのリクエストを聞いて、昨日リリースされたばかりの最新曲「Country Road」などをその場で即興で披露する平井 大らしいサービス精神旺盛な場面も。ライブの最後には「また逢う日まで」で9月から始まる全国ツアーでの再会を誓うと、夜空に300発にも及ぶ花火が上がり約3時間のライブに幕を閉じた。ライブは5月3日がアコースティック、5月4日がフルバンドの編成でパフォーマンス。2日間でセットリストも全く異なるライブとなっており、各サブスクリプションサービスでは早速2日間のセットリストのプレイリストが公開されている。