15th シングル「halfmoon / moooove!!」



2024年5月23日 Release■初回限定盤A【CD＋DVD】￥1,683(税込) / UPCJ-9052【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3.「Cloudy」【DVD収録内容】・「halfmoon」 Music Video・「halfmoon」 Music Video -Lip Sync ver.-・「halfmoon」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様：スリーブケース付2Dケース仕様■初回限定盤B【CD＋DVD】￥1,683(税込) / UPCJ-9053【CD収録内容】M1.「moooove!!」 M2.「halfmoon」 M3. 「Pain」【DVD収録内容】・「moooove!!」 Music Video・「moooove!!」 Music Video -Dance ver.-・「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様：スリーブケース付2Dケース仕様■通常盤（初回プレス）【CD】￥1,177(税込) / UPCJ-9054【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「SPOTLIGHT」仕様：3Pケース※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9054終了後、通常盤／UPCJ-5015に切り替わります。■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）【CD】￥3,350(税込) / PROJ-5907【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「Shake Hands」【DVD】・テレビ朝日 ドリームフェスティバル2023 ライブパフォーマンス※「シンデレラガール」「なにもの」「踊るように人生を。」「LOVE PARADOX」「Key of Heart」「愛し生きること」「MAGIC WORD」「I promise」「TOGETHER WE STAND」「ichiban」収録・「かた結び」Special Movie仕様：三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P※Dear Tiara盤予約受付期間2024年3月22日(金) 20:00〜4月30日(火)23:59・封入特典初回限定盤A/特典：トレーディングカードAタイプ 1種初回限定盤B/特典：トレーディングカードBタイプ 1種通常盤(初回プレス)/特典：トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。・初回封入特典初回限定盤A／「halfmoon / moooove!!」Recording Movie 視聴シリアルナンバー初回限定盤B／期間限定動画B「キンプリコレクション1995」 視聴シリアルナンバー通常盤（初回プレス）／期間限定動画C「halfmoon / moooove!!」Jacket Shooting Making 視聴シリアルナンバー視聴期間：2024年5月21日(火) 昼12:00〜 6月4日(火)18:00まで3形態シリアルナンバー1セットにて期間限定動画D：／King & Princeとうちあげ花火「ゴールデンアワー」パフォーマンス映像＆メンバーからティアラへのメッセージ視聴可能 ※視聴期間： 2024年5月24(金) 正午12:00〜6月11日(火)18:00まで※期間中にシリアルナンバー3つと必要事項入力で期間限定動画D視聴用シリアルナンバーを送付・外付け特典初回限定盤A／特典: フォトカード（A6）初回限定盤B／特典:クリアポスター（A4）通常盤(初回プレス)／特典：ピンバッヂDear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）