King & Prince、デビュー6周年を記念して最新シングル&ベスト盤収録曲をサブスク解禁
King & Princeが5月23日にCDデビュー6周年を迎えることを記念して、最新シングル楽曲およびベスト盤楽曲を各種音楽ストリーミングサービス、音楽ダウンロードサービスにて配信開始する。
配信の対象となる作品は、5月23日配信の対象となる作品は、5月23日のシングル「halfmoon / moooove!!」の全収録楽曲と、2023年発売の初ベストアルバム『Mr.5』の全収録楽曲の計63曲。
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【King & Princeメンバーコメント】
5月20日にはニューシングル 「halfmoon」と「moooove!!」の2曲を。
5月23日にはニューシングルのカップリング曲となんと、King & Princeの初となるベストアルバム『Mr.5』も全曲一挙にデジタル配信をすることになりました。皆さんにもたくさん愛してもらっていたので、全曲いつでも聴いてもらえるようになって僕たちも嬉しいです。
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15th シングル「halfmoon / moooove!!」
■初回限定盤A
【CD＋DVD】￥1,683(税込) / UPCJ-9052
【CD収録内容】
M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3.「Cloudy」
【DVD収録内容】
・「halfmoon」 Music Video
・「halfmoon」 Music Video -Lip Sync ver.-
・「halfmoon」 Music Video Shooting Behind the scenes
仕様：スリーブケース付2Dケース仕様
■初回限定盤B
【CD＋DVD】￥1,683(税込) / UPCJ-9053
【CD収録内容】
M1.「moooove!!」 M2.「halfmoon」 M3. 「Pain」
【DVD収録内容】
・「moooove!!」 Music Video
・「moooove!!」 Music Video -Dance ver.-
・「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenes
仕様：スリーブケース付2Dケース仕様
■通常盤（初回プレス）
【CD】￥1,177(税込) / UPCJ-9054
【CD収録内容】
M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「SPOTLIGHT」
仕様：3Pケース
※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9054終了後、
通常盤／UPCJ-5015に切り替わります。
■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）
【CD】￥3,350(税込) / PROJ-5907
【CD収録内容】
M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「Shake Hands」
【DVD】
・テレビ朝日 ドリームフェスティバル2023 ライブパフォーマンス
※「シンデレラガール」「なにもの」「踊るように人生を。」「LOVE PARADOX」「Key of Heart」
「愛し生きること」「MAGIC WORD」「I promise」「TOGETHER WE STAND」「ichiban」収録
・「かた結び」Special Movie
仕様：三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P
※Dear Tiara盤予約受付期間
2024年3月22日(金) 20:00〜4月30日(火)23:59
・封入特典
初回限定盤A/特典：トレーディングカードAタイプ 1種
初回限定盤B/特典：トレーディングカードBタイプ 1種
通常盤(初回プレス)/特典：トレーディングカードCタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なります。
・初回封入特典
初回限定盤A／「halfmoon / moooove!!」Recording Movie 視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B「キンプリコレクション1995」 視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画C「halfmoon / moooove!!」Jacket Shooting Making 視聴シリアルナンバー
視聴期間：2024年5月21日(火) 昼12:00〜 6月4日(火)18:00まで
3形態シリアルナンバー1セットにて期間限定動画D：／King & Princeとうちあげ花火「ゴールデンアワー」パフォーマンス映像＆メンバーからティアラへのメッセージ視聴可能 ※視聴期間： 2024年5月24(金) 正午12:00〜6月11日(火)18:00まで
※期間中にシリアルナンバー3つと必要事項入力で期間限定動画D視聴用シリアルナンバーを送付
・外付け特典
初回限定盤A／特典: フォトカード（A6）
初回限定盤B／特典:クリアポスター（A4）
通常盤(初回プレス)／特典：ピンバッヂ
Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）