◆King & Prince、サブスク&ダウンロード解禁

【モデルプレス=2024/05/04】King & Princeが、5月23日に迎えるCDデビュー6周年を記念し、最新シングル楽曲およびベスト盤楽曲を音楽ストリーミングサービスや音楽ダウンロードサービスにて配信開始することが決定した。King & Princeの楽曲は、Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスクやiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信を開始する。配信の対象となる作品は、5月23日にリリースする15枚目となるシングル『halfmoon/moooove!!』の全収録楽曲(6曲)と、2023年に発売されたKing & Prince初のBEST ALBUM『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)の計63曲となる。なお、5月20日には最新シングルより『halfmoon』『moooove!!』の2曲を先行配信する。

◆King & Princeコメント

新曲『halfmoon』は、テレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』の主題歌に起用されており、小林武史プロデュースによる、愛してはいけない人を愛してしまったことの切なく抑えきれない思いを歌ったバラード曲となっている。また、同じくシングル表題曲『moooove!!』は、テレビ東京開局60周年連続ドラマ ドラマプレミア23『95』の主題歌に起用されており、新進気鋭のアーティストAyumu Imazuの書き下ろしによる世の中のルールや雑音に捉われず、自分の美学を貫き通して力強く前進していくエネルギーに溢れたHIP HOPダンス曲となっている。『Mr.5』は2023年2月に発売されたKing & Prince初のBEST ALBUMとなっており、初週120.4万枚を売り上げた作品。デビューシングル「シンデレラガール」から12thシングル「Life goes on/We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲やKing & Princeが2つのテーマ「SWEET & MEMORIES」「COOL & GROOVIN’」に沿ってセレクトした楽曲を各10曲、そして「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」と銘打ち行った楽曲投票企画によって選ばれた上位15曲を各形態に収めたアルバムとなっており、今回その収録楽曲を含む全57曲が各種音楽ストリーミングサービス及び音楽ダウンロードサービスにて配信される。(modelpress編集部)5月20日にはニューシングル 「halfmoon」と「moooove!!」の2曲を。5月23日にはニューシングルのカップリング曲となんと、King & Princeの初となるベストアルバム『Mr.5』も全曲一挙にデジタル配信をすることになりました。皆さんにもたくさん愛してもらっていたので、全曲いつでも聴いてもらえるようになって僕たちも嬉しいです。【Not Sponsored 記事】