歌手で女優の今井美樹(61)が4日、NHK「ライブ・エール2024 第2部」(後9・00)に生出演した。

「ライブ・エール」は20年以来、4年ぶりの登場で、今年元日に起きた能登半島地震の被災者に向け、名バラード「PIECE OF MY WISH」を歌った。沈んだ気持ちに、優しく寄り添う静かな今井なりのエールソング。今井は「ここ数年、世界では様々な悲劇が起きていて、私たちはそれに向き合いながら生きていくことになりました」と現状を理解しつつも、「その中で『PIECE OF MY WISH』はもう歌えないのかなと思ったことがあったんじゃないかと思ったことがあったんです。“信じていて あなたのことを”という(歌詞の)言葉が、届かないんじゃないかと」と、不安を口にした。

それでも「“この歌と一緒に歩いてきたんです”とか、“この歌が宝物なんです”とか、“今、この曲が必要なんですとか”言って下さる方がいらっしゃる。能登の地震が起きて、大変なことがたくさん起きている今だからこそ、やっぱりこの曲歌いたいなって思いました」と、歌うことに至ったいきさつを明かした。

スペシャルバージョンで歌った「PIECE OF MY WISH」。今井のしなやかで美しい歌声は健在だった。SNSには「柔らかい澄んだ声 大好きで大好きで聴くたび泣いちゃう」「今井美樹さんの歌声お変わりなく」「今井美樹さん、テレビ歌唱かなり久々だと思うけど今でもお変わりないな…」「今井美樹の歌を聴いてたら、涙が出て来たよ‥」「久しぶりに今井美樹さん拝見したけど変わらぬ美声」「今井美樹の曲いつまでもあせないね、、、」と絶賛の声が相次いだ。

昨年8月には日本テレビ系「ヒルナンデス!」に出演し、変わらぬ美貌で視聴者を驚かせた今井。「こういうふうに年重ねていきたいな」「今井美樹さん、61歳なの?嘘でしょ」「61歳だと!?全く見えん!!若い!!!」と、驚きの声も上がっていた。

「ライブ・エール」は、コロナ禍で元気を失った日本にエールを送ろうと、20年から毎年夏に放送されていた音楽特番。今年は「君の声が聴きたい」プロジェクトとの連動で、初めて5月に放送された。元日に起きた能登半島地震の被災者に元気を届けるべく、出演アーティストたちがそれぞれの代表曲やエールソングを送った。