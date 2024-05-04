【NHKマイルC】冨田アナのチョイ足しキーワード『距離延長組は苦戦！、皐月賞5着以内！、前走2着馬』
【NHKマイルC】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/rO9m5Wi4o_Y
テレビ東京・冨田有紀アナから「第29回NHKマイルC（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第29回NHKマイルC（GI）枠順
5月5日（日）2回東京6日 発走時刻：15時40分
1-1 ダノンマッキンリー（牡3 北村友一）
1-2 ノーブルロジャー（牡3 松山弘平）
2-3 ディスペランツァ（牡3 鮫島克駿）
2-4 イフェイオン（牝3、西村淳也）
3-5 ボンドガール（牝3、武豊）
3-6 ロジリオン（牡3、戸崎圭太）
4-7 チャンネルトンネル（牡3、岩田望来）
4-8 エンヤラヴフェイス（牡3、菱田裕二）
5-9 キャプテンシー（牡3、M.デムーロ）
5-10 ウォーターリヒト（牡3、菅原明良）
6-11 アレンジャー（牡3、横山和生）
6-12 ゴンバデカーブース（牡3、J.モレイラ）
7-13 シュトラウス（牡3、北村宏司）
7-14 アスコリピチェーノ（牝3、C.ルメール）
7-15 マスクオールウィン（牝3、岩田康誠）
8-16 ジャンタルマンタル（牡3、川田将雅）
8-17 ユキノロイヤル（牡3、石橋脩）
8-18 アルセナール（牝3、横山武史）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。