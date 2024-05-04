【NHKマイルC】冨田アナのチョイ足しキーワード『距離延長組は苦戦！、皐月賞5着以内！、前走2着馬』



【NHKマイルC】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/rO9m5Wi4o_Y



テレビ東京・冨田有紀アナから「第29回NHKマイルC（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！

第29回NHKマイルC（GI）枠順

5月5日（日）2回東京6日 発走時刻：15時40分

1-1 ダノンマッキンリー（牡3 北村友一）

1-2 ノーブルロジャー（牡3 松山弘平）

2-3 ディスペランツァ（牡3 鮫島克駿）

2-4 イフェイオン（牝3、西村淳也）

3-5 ボンドガール（牝3、武豊）

3-6 ロジリオン（牡3、戸崎圭太）

4-7 チャンネルトンネル（牡3、岩田望来）

4-8 エンヤラヴフェイス（牡3、菱田裕二）

5-9 キャプテンシー（牡3、M.デムーロ）

5-10 ウォーターリヒト（牡3、菅原明良）

6-11 アレンジャー（牡3、横山和生）

6-12 ゴンバデカーブース（牡3、J.モレイラ）

7-13 シュトラウス（牡3、北村宏司）

7-14 アスコリピチェーノ（牝3、C.ルメール）

7-15 マスクオールウィン（牝3、岩田康誠）

8-16 ジャンタルマンタル（牡3、川田将雅）

8-17 ユキノロイヤル（牡3、石橋脩）

8-18 アルセナール（牝3、横山武史）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。