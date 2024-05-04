[5.4 ラ・リーガ第34節](アノエタ)

※21:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

DF 25 ハビ・ガラン

MF 8 ミケル・メリノ

MF 10 ミケル・オヤルサバル

MF 11 シェラルド・ベッカー

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

FW 21 アンドレ・シウバ

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 13 ウナイ マレーロ

GK 30 ガイスカ アジェサ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ

DF 36 Jon Martín

DF 39 J. Aramburu

MF 12 アルセン・ザハリャン

MF 14 久保建英

MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

[ラス・パルマス]

先発

GK 13 アルバロ・バジェス

DF 4 アレックス・スアレス

DF 15 ミカ・マルモル

DF 18 デイリー・シンクフラーフェン

DF 23 サウール・ココ

MF 2 マルビン・パク

MF 8 マキシモ・ペローネ

MF 10 アルベルト・モレイロ

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 20 キリアン・ロドリゲス

FW 17 ムニル・エル・ハダディ

控え

GK 1 アーロン・エスカンデル

DF 3 セルジ・カルドナ

DF 6 エリック・クルベロ

DF 28 ジュリアン・アラウージョ

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 22 オメヌケ・ムフル

MF 25 ファビオ・ゴンサレス

FW 7 クリスティアン・エレーラ

FW 9 サンドロ・ラミレス

FW 16 ソリー・カバ

FW 19 マルク・カルドナ

監督

Francisco Javier García Pimienta

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります