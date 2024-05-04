ソシエダvsラス・パルマス スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](アノエタ)
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 8 ミケル・メリノ
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 21 アンドレ・シウバ
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 36 Jon Martín
DF 39 J. Aramburu
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラス・パルマス]
先発
GK 13 アルバロ・バジェス
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 ミカ・マルモル
DF 18 デイリー・シンクフラーフェン
DF 23 サウール・ココ
MF 2 マルビン・パク
MF 8 マキシモ・ペローネ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 17 ムニル・エル・ハダディ
控え
GK 1 アーロン・エスカンデル
DF 3 セルジ・カルドナ
DF 6 エリック・クルベロ
DF 28 ジュリアン・アラウージョ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 22 オメヌケ・ムフル
MF 25 ファビオ・ゴンサレス
FW 7 クリスティアン・エレーラ
FW 9 サンドロ・ラミレス
FW 16 ソリー・カバ
FW 19 マルク・カルドナ
監督
Francisco Javier García Pimienta
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 8 ミケル・メリノ
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 21 アンドレ・シウバ
FW 23 ブライス・メンデス
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 36 Jon Martín
DF 39 J. Aramburu
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラス・パルマス]
先発
GK 13 アルバロ・バジェス
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 ミカ・マルモル
DF 18 デイリー・シンクフラーフェン
DF 23 サウール・ココ
MF 2 マルビン・パク
MF 8 マキシモ・ペローネ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 17 ムニル・エル・ハダディ
控え
GK 1 アーロン・エスカンデル
DF 3 セルジ・カルドナ
DF 6 エリック・クルベロ
DF 28 ジュリアン・アラウージョ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 22 オメヌケ・ムフル
MF 25 ファビオ・ゴンサレス
FW 7 クリスティアン・エレーラ
FW 9 サンドロ・ラミレス
FW 16 ソリー・カバ
FW 19 マルク・カルドナ
監督
Francisco Javier García Pimienta
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります