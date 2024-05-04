アーセナルvsボーンマス スタメン発表
[5.4 プレミアリーグ第36節](エミレーツ スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[ボーンマス]
先発
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 11 ダンゴ・ワッタラ
DF 15 アダム・スミス
DF 25 マルコス・セネシ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 14 アレックス スコット
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 ドミニク・ソランケ
控え
GK 1 ネト
GK 46 C. McKenna
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 8 ロマン・フェーブル
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 49 D. Sadi
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[ボーンマス]
先発
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 11 ダンゴ・ワッタラ
DF 15 アダム・スミス
DF 25 マルコス・セネシ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 14 アレックス スコット
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 ドミニク・ソランケ
控え
GK 1 ネト
GK 46 C. McKenna
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 8 ロマン・フェーブル
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 49 D. Sadi
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります