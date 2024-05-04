[5.4 プレミアリーグ第36節](エミレーツ スタジアム)

※20:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 18 冨安健洋

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

監督

ミケル・アルテタ

[ボーンマス]

先発

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 11 ダンゴ・ワッタラ

DF 15 アダム・スミス

DF 25 マルコス・セネシ

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 4 ルイス・クック

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 14 アレックス スコット

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 ドミニク・ソランケ

控え

GK 1 ネト

GK 46 C. McKenna

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 37 マックス・アーロンズ

DF 48 M. Kinsey

MF 8 ロマン・フェーブル

MF 29 フィリップ・ビリング

MF 49 D. Sadi

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります