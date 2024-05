今週のUKシングル・チャートは、女優としても活躍するサブリナ・カーペンターの「Espresso」が先週の5位から上昇し1位に輝いた。2014年に歌手デビューしてから初の全英No.1シングルとなった。先週トップだったポスト・マローンをフィーチャーしたテイラー・スウィフトの「Fortnight」は2位に後退。ホージアの「Too Sweet」が2位から3位へ同じく1ランク・ダウンした。

