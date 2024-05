ウェスティン ルスツリゾートでは、今が旬のいちごやアスパラガスなどの春の味覚を楽しむ「スプリングフェア」を開催中です。

ウェスティン ルスツリゾート 春の味覚を楽しむ「スプリングフェア」

開催期間:2024年4月27日(土)〜2024年6月30日(日)

会場:1階「オールデイダイニング アトリウム」

雪がとけた北海道の大地では野菜の栽培も始まり、次々に美味しい食材が登場☆

北海道いちご

4/27〜5月下旬までの提供。

北海道では4〜5月に収穫時期を迎えるいちごは、真っ赤な果肉と芳醇な香り、酸味と甘さが特徴です。

5月は「アフタヌーンティーセット」のスイーツもいちごを中心としたラインナップ。

「いちごパフェ」は、たっぷりのいちごと濃厚な生クリーム、紅茶のビスキュイといちごのコンポートのバランスが良い一品です。

夕食ブッフェ

夕食ブッフェでは、ひんやり美味しい「いちごのガスパチョ 自家製リコッタチーズ」や「いちごとモッツァレラチーズのサラダ」、フランスの伝統菓子「いちごのクラフティ」など期間限定料理を味わえます。

デザートコーナーにはホテルメイドのいちごスイーツもずらりと並び、甘酸っぱくてみずみずしいいちごを思う存分楽しめます。

期間限定!アフタヌーンティー • パフェ

料金:

いちごのアフタヌーンティー 3,000円 (時間 14:00〜17:00)

いちごパフェ 2,400円 (時間 12:00〜17:00)

大きな窓と吹き抜けが開放的な店内で、最高級オーガニックティーブランド ART OF TEAの紅茶と共に春の日差しを感じながらいちごのスイーツが楽しめます。

北海道アスパラガス

5/1〜6月下旬までの提供。

ウェスティン ルスツリゾート周辺の羊蹄山麓は美味しいアスパラガスが収穫される場所として有名で新鮮採れたて、作りたてのアスパラガスメニューの数々が提供されます。

その場で茹でたアスパラガスをオリジナルソースをつけて楽しめます☆

期間限定ランチメニュー

「ホワイトアスパラガスのムニエル」料金 2,800円

旬の北海道産アスパラガスの旨味を、相性抜群のアサリが引き立てます。

「グリーンアスパラガスの冷製ポタージュ」 料金 2,200円

新鮮なグリーンアスパラガスに、自家製の北海道産牛のコンソメを添えて軽い仕上がりに。

「アスパラガスとルスツ高原豚のリングイネ」 料金 3,200円

北海道産グリーンアスパラガスと、地元のルスツ高原豚の挽肉をつかった生パスタ。

(提供時間 11:00〜15:00)

北海道で旬を迎えるいちごや、アスパラガスを思う存分楽める「スプリングフェア」は2024年4月27日(土)〜2024年6月30日(日)ウェスティン ルスツリゾートで開催中です。

